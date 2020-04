Capak: Po broju umrlih u odnosu na broj zaraženih od nas je bolji jedino Japan

U večerašnjem Otvorenom gostovali su Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević', Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova i Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

'Nisu uveli epidemiološke mjere koje su trebali na vrijeme. Mislim da nije prošlo niti dva tjedna da su imali vrlo mali broj slučajeva, sad im raste, čini mi se po 100 tisuća dnevno, tako da se ne zna gdje će to stati i koliko će ljudi biti zaraženo. U New Yorku strahovito raste broj oboljelih, to je gusto naseljen grad. Oni očito nisu na vrijeme postavili mjere distanciranja koje smo mi u Europi i Hrvatskoj uveli. To je ogroman grad i tu treba očekivati ogromno žarište u idućih nekoliko dana', kaže Capak.

Capak je komentirao i stanje u Hrvatskoj. Kaže kako je broj umrlih u odnosu na broj oboljelih u Hrvatskoj jako nizak.

'Naš broj je ispod 1 posto, od nas je jedino bolji Japan. Naši rezultati su odlični u svakom aspektu', dodao je.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, komentirajući situaciju u Dalmaciji, odnosno kršenje mjera, kaže da je tražio od glavnog ravnatelja policije da policija zajedno sa snagama Civilne zaštite vrši pojačanu kontrolu diljem Hrvatske.