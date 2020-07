Capak: Ovo su velike brojke, zabrinuti smo, molimo građane da se drže mjera

U Dnevniku N1 televizije gostovao je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.

Hrvatska bilježi rekordni dan po broju novozaraženih koronavirusom. U protekla 24 sata zabilježeno je 140 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) u Hrvatskoj danas ukupno 1088. Među njima su 124 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 3 pacijenta. Jedna osoba je preminula.

O rekordnom broju oboljelih od koronavirusa u Dnevniku N1 govorio je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

"Nije to eksponencijalni rast, to bi bio veći broj novoboljelih svaki dan, to su ogromne brojke, ali nažalost imamo porast koji ne želimo i nismo očekivali da će biti takav. Otvaranjem aktivnosti znali smo da će nam se pojaviti veće brojke, ali ovo su sad velike brojke i zabrinuti smo zbog toga. Molimo građane da se pridržavaju mjera jer to očito sad ne funkcionira", rekao je Capak i dodao:

"Virus cirkulira, ali ne bih rekao da situacija izmiče kontroli. Naši epidemiolozi rade 24 sata dnevno. Situacija je sve teža i teža, treba sve kontakte od tih 140 osoba pronaći, upisati, odrediti... To je težak i naporan posao, imamo ukupno sto epidemiologa. Oni su na izmaku snaga."