Čak 10 prevaranata prodavalo lažne ulaznice za Louvre: Sudjelovali i djelatnici muzeja

Zbog masovne prijevare s ulaznicama u muzeju Louvre, 10 osumnjičenika je u rukama pariške policije. Kako javlja Euronews popis uhićenih uključuje turističke vodiče i zaposlenike samog muzeja, a ciljali su kineske posjetitelje. tereti ih se za prodaju lažnih ulaznica te preveliko rezerviranje vođenih tura.

Uhićenja su, prema pisanju francuskih medija potaknute nepravilnostima koje je prijavila sama uprava Louvrea. Policija je zaplijenila 130 tisuća eura u gotovini kao i skoro 200 tisuća eura na bankovnim računima, a oduzeli su i tri vozila te nekoliko bankovnih sefova s velikim novčanim svotama.

Na uhićenja je reagirala i uprava ovog svjetski poznatog muzeja, navevši da su uveli 'strukturirani plan za borbu protiv prijevara'. kako otkrivaju u sklopu njega se prijevare mapiraju te su uveli niz preventivnih i kurativnih mjera pravne, tehničke i kontrolne prirode te prate njihove rezultate.