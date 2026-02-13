Čak 10 prevaranata prodavalo lažne ulaznice za Louvre: Sudjelovali i djelatnici muzeja

Prevaranti su ciljali kineske turiste, a uz lažne ulaznice, otkrivene su i prijevare s prevelikim rezerviranjem vođenih tura. Policija je oduzela i 130 tisuća eura u gotovini
Zbog masovne prijevare s ulaznicama u muzeju Louvre, 10 osumnjičenika je u rukama pariške policije. Kako javlja Euronews popis uhićenih uključuje turističke vodiče i zaposlenike samog muzeja, a ciljali su kineske posjetitelje. tereti ih se za prodaju lažnih ulaznica te preveliko rezerviranje vođenih tura.
Uhićenja su, prema pisanju francuskih medija potaknute nepravilnostima koje je prijavila sama uprava Louvrea. Policija je zaplijenila 130 tisuća eura u gotovini kao i skoro 200 tisuća eura na bankovnim računima, a oduzeli su i tri vozila te nekoliko bankovnih sefova s velikim novčanim svotama.
Na uhićenja je reagirala i uprava ovog svjetski poznatog muzeja, navevši da su uveli 'strukturirani plan za borbu protiv prijevara'. kako otkrivaju u sklopu njega se prijevare mapiraju te su uveli niz preventivnih i kurativnih mjera pravne, tehničke i kontrolne prirode te prate njihove rezultate.
Sigurnosni nedostaci
Inače Louvre se u zadnje vrijeme suočava s nizom problema. Prošli mjesec njihovo osoblje je štrajkalo zbog nezadovoljstva plaćama i uvjetima rada pa je Louvre bio djelomično zatvoren za posjetitelje svakog tjedna.
Akcije su krenule krajem 2025. godine potaknute pljačkom francuskih krunskih dragulja u listopadu te izvješćem francuske vlade o sigurnosnim nedostacima.
Motivu za prijevare lažnim ulaznicama doprinijelo je i poskupljenje ulaznica za posjetitelje izvan Europe s 22 eura na 32 eura. Uprava muzeja je to poskupljenje od 45 posto pravdalo kao dio nacionalne politike 'diferenciranih cijena'. Istu politiku provodi nekoliko velikih francuskih kulturnih institucija kao što su Versajska palača, Pariška opera i Sainte-Chapelle.