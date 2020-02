Buttigieg i Sanders nakon pobjede u Iowi na meti napada protukandidata

Demokratski predsjednički kandidati Bernie Sanders i Pete Buttigieg, pobjednici prvoga predizbora u Iowi, u petak su se suočili s valom napada svojih suparnika koji kažu da nemaju ono što je potrebno da pobijede republikanca Donalda Trumpa u studenome.

U užarenoj debati u New Hampshireu samo četiri dana prije predizbora u toj američkoj saveznoj državi, njihovi demokratski suparnici postavljaju pitanje hoće li Sandersovi demokratski socijalistički stavovi i Buttigiegov relativni nedostatak iskustva i nedostatak potpore afroameričkih i latinoameričkih glasača biti rizični za uspjeh na izborima 3. studenoga.

Sanders, koji je pozvao na političku revoluciju koja će privući nove glasače, rekao je "da je način na koji bi se potuklo Trumpa jest imati najveći izlazak glasača u povijesti zemlje". On je dodao da bi mogao pozvati glasače iz redova radničke klase koji su odustali od političkog procesa.

Buttigieg, koji je obnašao dva mandata kao gradonačelnik South Benda, grada sa 100.000 stanovnika, rekao je da insajdersko washingtonsko iskustvo nekih od njegovih suparnika više nije potrebno te da je vrijeme da se okrene stranica i napuste stare washingtonske politike.

Utrka u Iowi stvorila je novu dinamiku za dvojicu kandidata koji dolaze izjednačeni u New Hampshire, pokazala je anketa koju je u četvrtak navečer objavio Boston Globe. Popularnost Buttigiega neprestano raste nakon Iowe i s 23 posto glasova on puše za vrat Bernieiju Sandersu (24 posto). Elizabeth Warren je zastala na 13 posto, dok je Biden i dalje na 11 posto u New Hampshireu.