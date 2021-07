Butković: Vidjet ćemo hoćemo li zvati Milanovića na otvorenje Pelješkog mosta

Ministar prometa Oleg Butković gostovao je u Točki na tjedan na N1 gdje je govorio o izgradnji Pelješkog mosta, pri čemu je istaknuo da sve njegove političke i životne ambicije ostvarene izgradnjom

Dodao je da taj projekt nije samo most nego da uključuje i 30 kilometara pristupnih cesta.

“Bilo je i određenih lutanja jer su neke prijašnje vlade smatrale da ne treba uopće graditi Pelješki most nego spojiti autocestom Hrvatsku, bez gradnje Pelješkog mosta. Nakon svega toga, svih nedaća, ipak smo priveligirani kao ljudi, kao politička garnitura da smo u prilici da završavamo taj infrastrukturni projekt.”

“Nakon 303 godine spajamo hrvatski teritorij. Je li to moglo biti i prije? Moglo je, ali je bilo i objektivnih razloga. Činjenica je da je Hrvatska, kao i cijeli svijet, 2009. ušla u krizu i tada nismo mogli spojiti i završiti Pelješki most, naći novac za izgradnju”, kazao je Butković i dodao:

“Gospodarski značaj je nemjerljiv i za Pelješac i Korčulu. Osim simboličkog značaja, ima i veliki gospodarski i turistički značaj tako da mislim da je Hrvatska pokazala EU da može pripremiti velike projekte i da ih možemo provoditi. On će biti simbol prvih godina članstva u EU jer je to najveći projekt koji financiramo iz europskih sredstava. Mnogi su bili skeptični hoćemo li moći iznijeti projekt, ali Hrvatske ceste su pokazale da znaju provoditi takve projekte”, rekao je ministar na N1.

Istaknuo je da je za velike projekte ključno osigurati financijska sredstva.

“Ovo je sve napravljeno kako treba i ja kao ministar iza toga stojim”, poručio je Butković.

Što se tiče ceremonije otvaranja mosta, Butković je istaknuo da će zvati one koji su najzaslužniji za igradnju mosta. Na pitanje hoće li zvati predsjednika Republike Zorana Milanovića, kazao je “vidjet ćemo još”.

“Činjenica je da dok je Milanović bio predsjednik Vlade bilo određenih stavova da ga ne treba ni graditi, ali to sad nije bitno. To nije projekt HDZ-a, to je projekt svih građana Hrvatske”, istaknuo je ministar.

Dodao je da će se čelične konstrukcije spojiti u srijedu u 23 sata.

“Nakon ovog simboličkog događaja, prionut će se asfaltiranju itd. On će biti gotov u cijelosti početkom 2022. godine. Nije tu samo most, ponavljam, tu je i 30 km pristupnih cesta koje se planiraju završiti u svibnju tako da bi otvaranje Pelješkog mosta i pristupnih cesta imali negdje u lipnju. Vjerujem da neće biti problema”, tvrdi Butković.

Naveo je da je i pandemija koronavirusa utjecala na izgradnju mosta te da će zbog toga biti kašnjenje od šest mjeseci. No, pandemija nije previše utjecala na ovaj projekt, a ministar navodi da će izgradnja Pelješkog mosta skratiti putovanje od Zagreba do Dubrovnika za oko dva sata.