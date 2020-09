Butković: 'Teško je uspostaviti potpunu kontrolu protiv korupcije'

Ministar prometa, mora i infrastrukture Oleg Butković komentirao je uhićenja i sumnje na korupciju u državnim tvrtkama. Najavio je i da će po pitanju ulaganja desetljeće pred nama uglavnom obilježiti gradnja i modernizacija željeznice.

'Svi natječaji koji idu za velike infrastrukturne projekte imaju jako puno filtera i mogućnost namještanja natječaa je svedena na minimum, a ja bih rekao da je nema.'

Komentirao je i mogućnost uspostavljanja više filtera i jačih provjera dužnosnika i šefova državnih tvrtki.

'Svaki dužnosnik po mojem shvaćanju bi trebao proći određene provjere, ali to po zakonu u ovomo trenutku nije moguće pa ne možete u cijelosti znati što je pojedinac sve radio u prošlosti, ali vodi se računa da se na funkcije od državnih tajnika do predsjednika i članova uprava idu provjereni ljudi koji će moći odgovoriti najbolje zadacima. Teško je to do kraja iskontrolirati', smatra Butković.

Vezano za slučaj požeškog gradonačelnika Darka Puljašića kaže da je on dao objašnjenja i tereti ga se za nešto što je vezano za gradonačelničku funkciju, a ne saborsku. 'Presumpcija nevinosti postoji, nikoga ne možemo osuditi unaprijed. U stranci mu ljudi vjeruju, ima pravo iznijeti obranu pa ćemo čekati kako će završiti taj postupak.'

Novi investicijski ciklus usmjeren na željeznicu

U nastavku razgovora ministar je govorio u kojoj su fazi infrastrukturni projekti u prometu. Pojašnjava da od ovog novog investicijskog ciklusa 'teškog' više od 20 milijardi kuna većina je vezana za željeznicu.

Ti projekti odnose se na obnovu pruga, a u ponedjeljak će potpisati ugovor o nabavi nova 22 vlaka za prigradski i regionalni prijevoz. Taj je projekt vrijedan preko milijardu kuna, a 85 posto su bespovratna europska sredstva.