Butković: Pomilovanje je ovlast predsjednika, ali nisu dobre odluke koje bude podjele

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je u utorak u Meji vezano za inicijativu za pomilovanje Perkovića i Mustaća, kako je riječ o ustavnoj ovlasti predsjednika Republike, no da on osobno ne bi donio odluke koje bude nove ili stare podjele u hrvatskom društvu

"To je odluka koju donosi predsjednik države, to je njegova ustavna ovlast. Međutim, sve odluke koje donose neke nove podjele ili bude stare podjele u hrvatskom društvu, ne bih donosio, ako me osobno pitate", istaknuo je Butković, koji je danas obišao novosaniranu dionicu državne ceste DC501, čvor Oštrovica - Meja. Dodao je da će se vidjeti kakvu će odluku predsjednik Zoran Milanović donijeti. Butković je napomenuo kako je predsjedniku Milanoviću dosada poslano oko 270 zahtjeva za pomilovanje, a da on još nije donio ni jednu odluku. Napomenuo je kako je Milanović u predizborno kampanji čak spominjao da je to relikt prošlosti i da on takve odluke neće donositi.