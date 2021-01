Butković otkrio da će u mandatu ove Vlade biti dovršen autoput do Siska, ugostiteljima poručio da 'treba uključiti zdrav razum'

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, gostovao komentirao je izlazak oporbe iz sabornice u petak, obnovu Zagreba i Banije kao i lokalne izbore

Ministar Oleg Butković ne smatra da su vladajući pali na testu u petak.

"Ne bih rekao da je to test na kojem su pali vladajući, to je bio test gdje je pala oporba, današnja politička scena u Saboru. U politici treba prevladavati zdrav razum. Već godinu dana živimo u posebnim okolnostima pandemije i potresa. To su specifične situacije i sve odluke koje se donose, od Sabora do lokalne razine, trebaju biti usmjerene prema tome da se što prije normalizira život i krene u obnovu i Zagreba i Banovine. Zato je bilo glasanje, najvažnije izmjene Zakona o obnovi. Ne može se dogoditi da ujedinjena oporba napušta sabornicu. To se dogodilo 25. lipnja 1991. kad se glasovalo o osamostaljenju Hrvatske, SDP je i tad napustio sabornicu. Bez obzira na političke bodove to ne možete raditi. Već se nekoliko dana zna u kakvoj je situaciji Miroslav Tuđman, to nije dobro iskoristiti. Ovo je bio test oporbe, to je nažalost njihova loša procjena", rekao je Butković, gostujući u Dnevniku N1.