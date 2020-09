Butković: Nema ukidanja željezničkih linija, neke ćemo revidirati zbog premalog broja putnika

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je u srijedu kako neće biti ukidanja određenih željezničkih linija, no i kako je potrebno revidirati linije kojima se trenutno prevozi mali broj putnika

Butković je, odgovarajući na upite novinara ispred Banskih dvora, opovrgnuo tvrdnje predstavnika nekih oporbenih stranaka - Domovinskog pokreta i SDP-a da će se ukidati neke željezničke linije te podatke o tome koji su izišli u Istri.

"Ne znam odakle to, budući da takvu odluku donosi ministar prometa. Nismo ni pokrenuli bilo kakvu raspravu na razini ministarstva da bi do toga došlo. Tako da oštro to demantiram. Nema nikakvih ukidanja", poručio je Butković.