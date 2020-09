Butković: Do kraja godine beskontaktno plaćanje cestarine, nema poskupljenja

Ministar mora, prometa i infrastrukture, Oleg Butković, kazao je da će Vlada nastaviti s mjerama koje su bile prisutne od početka covida-19, ta da je većina prijevozničkih tvrtki, bilo državnih ili u privatnom vlasništvu, imala velike probleme

'Turistička sezona iznenadla je sve, dio prometa se odvijao, a očekivali smo da će biti veći pad. Jadrolinija je na 60 posto ostvarenja u odnosu na prošlu godinu", rekao je Butković na N1.

Objasnio je i koje opcije Vlada razmatra kad je rješavanje krize u pitanju.

"Činjenica je da su, kad gledamo poslovanje svih prijevozničkih tvrtki, privatnih ili državnih, imali veliki pad prihoda u odnosu na rekordnu prošlu godinu. U tom smilsu su i sredstva koja su namijenjena iz fondova, u jednom će se dijelu pronaći način da se pomogne prometnom sektoru. Pripremamo to na razini Vlade, neće to biti kroz 10-ak - 15 dana, ali u listopadu ćemo imati konture kako pomoći da netko dođe do tih sredstava, koji će biti mehanizmi", rekao je Butković.

Istaknuo je da se u Vladi svakodnevno sastaju i razgovaraju ne samo o mjerama koje su trenutačne i koje trebaju pomoći čitavom hrvatskom gospodarstvu, nego se, kako je rekao, pripremaju i oko velikih infrastrukturnih projekata, kako bi se odlučilo koji su veliki i koje treba kandidirati za sredstva Europske unije, kako bi se hrvatsko gospodarstvo vratilo na razinu prije ulaska u koronakrizu.

"Čeka nas veliko ulaganje u željeznički sektor, očekuje nas desetljeće željeznice i u tom smislu ćemo iskoristiti i sredstva koja su nam na raspolaganju iz fondova Europske unije. Dio projekata je spreman, a dio će trebati spremiti i raditi na njima kako bi se sva sredstva iskoristila", rekao je Butković.