Burno u Saboru: Sačić pozvao Milanovića da ne proglasi izmjene Kaznenog zakona

Kao i ostala oporba, vrlo je kritičan prema uvođenju spomenutog kaznenog djela, kaže da se radi o pokušaju zaštite „vladajuće klike od neugodnih činjenica do kojih se dolazi u istražnim postupcima“. „Stavite nam i slike ljudi koje želite zaštiti, da znamo o kome se radi“, kazao je.

Iz HDZ-a su odbacili takve tvrdnje. Ne mogu vjerovati koliko smo konfabulacija i zlobnih teza čuli, kazala je Marija Jelkovac, koja potpuno promašenim naziva teze da se novo kazneno djelo uvodi radi zaštite nekih osoba, a protiv novinara. Novinar ne može biti počinitelj tog kaznenog djela i to izrijekom stoji u zakonu, dodala je Branka Juričev Martinčev i napomenula da po Zakonu o medijima novinar nije dužan dati informaciju o svom izvoru.

Danas je jedan od najgorih dana u ovom Saboru jer nas je premijer stavio u poziciju da nećemo moći glasati za zaštitu žena od nasilja, osim ako mu ne pružimo zaštitu od izbijanja korupcijskih afera i skandala njega i njegove stranke, izjavila je Sandra Benčić (Možemo).

Ne podržavamo ovakvu muljažu i ugrožavanje novinarskih sloboda, nećemo podržati zakon, rezolutna je Katica Glamuzina (SD). Osjećamo se izigranima, sveli ste izjašnjavanje o zakonu na princip, 'uzmi li ostavi', žene žrtve nasilja ne zaslužuju biti taoci vaši igara, poručuje vladajućima Katarina Nemet (IDS).

Arsen Bauk (SDP) kaže da HDZ radi u svom političkom interesu, a to je da ispred moćnog muškarca stavi živi zid nemoćnih žena. HDZ je nepopravljiv, to je Sizifov posao, borba HDZ-a protiv korupcije je bratoubilački rat, ustvrdio je Bauk.



Ne sporeći da je uvođenje femicida značajan korak u pokušaju da se smanji broj ubijenih žena, oporba je upozorila da će u praksi biti puno izazova da se slučaj karakterizira kao femicid.

Sve je jasno kada Željko ubije Anđu, no kad Anđa ubije Željka, tu su već problemi, jer će očigledno, ako ovo uđe u zakon, ona dobiti manju kaznu od Željka, kazao je Dretar i upitao što kada Anđu „krkne“ Mirjana'? Što će sudac tada odlučiti, je li to femicid, ako je žena na ženu, to je dosta problematičan slučaj, zaključio je.