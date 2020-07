Burno u Otvorenom: U kuću su mi ulazile fekalije, susjeda je vikala - dečki, idite u ustavu i dignite branu... Je li vas bar malo sram?

Prvo epidemija, nakon toga potres, sada i poplava. Što je sljedeće? Kako su Hrvatska i njezin glavni grad spremni za elementarne nepogode i izvanredne situacije? O tome su u emisiji Otvoreno HTV-a raspravljali stanovnik zagrebačkog Trnja Domagoj Vorberger, direktor zagrebačke Vodoopskrbe i odvodnje Marin Galijot, predstavnik Hrvatskih voda Zoran Čavlović, saborski zastupnik stranke Možemo Tomislav Tomašević, saborski zastupnik HDZ-a Domagoj Ivan Milošević i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković

'Nakon osam minuta od toga, u kuću mi je počela ulaziti voda, fekalije. Susjeda je vikala, dečki idite u ustavu i dignite branu. Rekao sam kako mi to ne smijemo, a ona je rekla, dajte to su već radili... Mom prijatelju i susjedu je izlazila voda kroz sifone. Bandić priča da su to bili podrumski stanovi, ali ne. To su najnormalnije kuće s dozvolama', rekao je Vorberger u Otvorenom.

'Mi nismo razmišljali, išli smo dići ustavu do kraja. Bilo je teško. Moja je supruga onkološki bolesnik i mi držimo kuću sterilnom i sada zamislite da u moju kuću ulaze fekalije', govori Vorberger. Nekoliko puta tijekom emisije pitao je Čavlovića i Galijota je li ih barem malo sram te poručio da on zbog njih osjeća 'susramlje'.

Galijot je na pitanje što se događa nakon naglog rasta oborinskih voda koje odlaze u kanalizaciju i zašto one moraju ići na uređaj za pročišćavanje voda, a ne direktno u Savu kako ljudima ne bi poplavile kuće te zašto je Ilica poplavljena, odgovorio: 'Desilo se to da je u 4 sata došlo na području Zagreba do oborina od gotovo 80 litara po metru kvadratnom. Računajući slivnu površinu koja seže od vrha Medvednice pa sve do Save na jugu, radi se o ogromnoj površini koja je prihvatila oborinsku vodu i u konačnici ta je voda završila u javnom sustavu odvodnje mješovitog tipa koji se nalazi sjeverno od Save i to je naša odgovornost', naglasio je Galijot.