Burno u Otvorenom: 'Postoji realna opasnost od eksplozije na Jakuševcu, ali ne samo to'

- Što se tiče same ove situacije, i nakon prošlog odrona, pa i sada, nadležne inspekcije utvrđuju što se točno dogodilo i treba donijeti plan sanacije, koji je projekt. Dakle, projektant, nadzor i izvođač radova, to su privatne firme koje dugi niz godina upravljaju Jakuševcem, trebaju donijeti plan sanacije, rekla je Marina Ivandić (Možemo!) u Otvorenom.

Na pitanje je li se odron od prije tri tjedna sanirao, Ivandić je rekla da su i za taj odron u postupku dodatne analize. - Plan sanacije je projekt i njega treba izraditi kao projekt i donijeti nadležni stručni projektant na temelju analiza i izvida koje utvrde državna nadležna tijela. To je još uvijek u postupku, rekla je Ivandić.

- U tome nam doista treba suradnja i Vlade RH, odnosno države, budući da država svojim okvirom, i planom gospodarenja otpadom i strategijom gospodarenja otpadom, zapravo predviđa tu infrastrukturu s jedne strane. S druge strane preko države dolazi i to europsko financiranje bez kojega je nemoguće napraviti takvu infrastrukturu, dodala je.

Naglasila je da privatne firme upravljaju odlagalištem Jakuševec te da se na tim plohama gradi još od 2017. - To je jedan dugi niz godina gdje upravo privatni upravljači upravljaju gradilištem, jer je to gradilište, i sukladno tome treba utvrditi odgovornost svih tamo nadležnih, pa vidjeti i je li Grad u nekom dijelu pogriješio.

Rekao je da je Tomašević primijenio neke protuzakonite i nestručne metode zbrinjavanja otpada na Jakuševcu.

- Na jakuševečko brdo odvaja tisuće tona biootpada i tisuće tona mljevenog glomaznog otpada. Znači, umjesto da se mljeveni glomazni otpad usitni pa da se možda koristi kao pogonsko gorivo u nekoj cementari, kako se to inače radi u razvijenom svijetu, on ga usitnjava u prašinu i znamo da ta prašina i taj biootpad kao takav ne može tvoriti brdo, rekao je Lovrić. Dodao je da je Tomašević trebao podnijeti ostavku te da se problem Jakuševca neće riješiti dok je on na čelu grada.

Lovrić je rekao i da su upozoravali i Državni inspektorat, koji, kako je naveo, nije poduzeo sve zakonske radnje koje je dužan i ovlašten poduzeti.