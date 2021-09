[FOTO] Učenici i nastavnici u Sinju na nastavu stigli s maskama; Imunolog Jonjić o Bulju: 'Nemam mentalnu toleranciju za tu vrstu ljudi'

Jonjić o Buljevom zahtjevu: Nemam mentalnu toleranciju za tu vrstu ljudi

Komentirajući ua N1 zahtjev gradonačelnika Sinja Mire Bulja da se u školama ukine nošenje maski, imunolog Stipan Jonjić rekao je da se najradije ne bi bavio tom temom jer se o tome u ozbiljnom kontekstu ne može razgovarati.

'Nisam epidemiolog, ali znanstveno nema dvojbe da su mjere zaštite i higijenske mjere odigrale ključnu ulogu i zaštitile milijune ljude od bolesti i smrti. Besmisleno je o tome u ozbiljnom svijetu razgovarati. Ne samo spomenuti političar, nego i neki drugi otvoreno su govorili i krivo citirali neke zemlje te tako, kad to govore ugledni ljudi, saborski zastupnici, govore dezinformacije, stvaraju kaotičnu situaciju jer otklanjaju mogućnost da u dogledno vrijeme dosegnemo procijepljenost koju te zemlje, koje spominju da su ukinule mjere, imaju. Ne razumijem što ti ljudi misle jer oni o toj struci ne znaju ništa ili znaju vrlo malo. To je prilično jadno, pa kad se u to uključe ljudi s ruba znanosti, onda se međusobno nadograđuju s dezinformacijama', rekao je Jonjić. Govoreći o posljedicama mjera rekao je kako postoje pozitivne (nije bilo drugih zaraza) i negativne posljedice (zanemarivanja bolesti i ekonomski problemi). 'Ali to nema veze s maskama. O kojim ljudima raspravljamo kad govore nešto zbog čega sutra možemo imati bolesne ljude… Nemam mentalnu toleranciju za tu vrstu ljudi i najradije e bih o tome govorio', istaknuo je Jonjić za N1.