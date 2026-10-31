ZBOG IZJAVA

Bulj dobio spor protiv PPD-a: 'Mene tužbe velikih i moćnih neće ušutkati'

I.H./Hina

31.10.2026 u 14:30

Miro Bulj
Miro Bulj Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
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Most je priopćio da je Županijski sud u Karlovcu, Stalna služba u Gospiću potvrdio presudu Općinskog suda u Zlataru kojom je odbijen tužbeni zahtjev Prvog plinarskog društva (PPD) protiv saborskog zastupnika Mosta Mire Bulja zbog izjava o privatizaciji Baškog Polja

Spor se odnosio na Buljev govor u Hrvatskom saboru iz svibnja 2022. u kojem je otvorio pitanje privatizacije i kasnije prodaje zemljišta bivšeg vojnog odmarališta Baško Polje na Makarskoj rivijeri, vrijednosti zemljišta te povezanosti osoba i trgovačkih društava uključenih u taj posao.

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PPD je zbog Buljevih izjava tražio isplatu 2654,45 eura, odnosno tadašnjih 20.000 kuna, kao i da Bulj o svom trošku pravomoćnu presudu objavi na više nacionalnih portala i Hini. Općinski sud u Zlataru taj je zahtjev u svibnju 2023. odbio, naloživši PPD-u da Bulju nadoknadi 995,40 eura troškova prvostupanjskog postupka.

Drugostupanjski sud je 26. listopada odbio žalbu PPD-a i potvrdio prvostupanjsku presudu, odnosno zaključak da Buljeve izjave, iznesene "u kontekstu političke debate o pitanjima od javnog interesa“, nisu prešle razinu koja bi opravdala njegovo sankcioniranje naknadom štete, navodi se u priopćenju u kojem je Most priložio i sudsku presudu.

Sud je zaključio i da PPD nije pretrpio povredu ugleda, dobrog glasa, časti, tvrtke i slobode privređivanja u mjeri koja bi opravdavala dosuđivanje novčane naknade.

U presudi se posebno razmatraju veze osoba i trgovačkih društava o kojima je Bulj govorio. Sud navodi da je Pavao Vujnovac povezan s PPD-om, dok su Vujnovac, Ante Bračić, Zoran Gobac, Josip Jurčević, Romeo Krešić i Damir Spudić bili osnivači odnosno članovi društva Adria Baško Polje, kupca predmetnih nekretnina.

Županijski sud u Karlovcu, Stalna služba u Gospiću pritom zaključuje kako je "nepobitno da povezanost tih fizičkih i pravnih osoba postoji". No, navodi da iz isprava u spisu jasno proizlazi da tužitelj Prvo plinarsko društvo uopće nije stekao pravo vlasništva zemljišta u Baškoj Vodi o kojem je tuženik govorio u Hrvatskom saboru, pa je takva tvrdnja tuženika očito neistinita.

Bulj je tijekom postupka isticao da je njegova dužnost kao saborskog zastupnika u Hrvatskom saboru i pred javnošću otvarati teme i informacije koje smatra društveno važnima te da je upravo zbog toga govorio o Baškom Polju i očekivao da se otvorenim pitanjima bave DORH i Uskok.

„PPD me tužio zato što sam u Hrvatskom saboru otvorio pitanje privatizacije Baškog Polja, vrijednog zemljišta bivšeg vojnog odmarališta i ljudi koji su preko povezanih društava sudjelovali u tom poslu. Sud je sada i u drugom stupnju odbio njihov zahtjev. Mene tužbe velikih i moćnih neće ušutkati“, rekao je Bulj.

Naglašava da sudski epilog ne zatvara pitanja koja je otvorio još 2022. godine.

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