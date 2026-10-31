Misterij u zagrebačkom kvartu: Netko mjesecima aute gađa zračnicom?

Stanovnike zagrebačke Savice uznemirila su iznenadna oštećenja automobila. Kako za Jutarnji list piše Anton Tipura , pozivajući se na svjedočanstva stanara s kojima je razgovarao, u posljednjih godinu dana oštećeno je šest ili sedam vozila, a sumnja se da netko stakla gađa zračnom puškom .

U komentarima su se javili i drugi stanovnici kvarta, tvrdeći da nije riječ o izoliranom slučaju. Neki su naveli da je to već šesti ili sedmi automobil sa sličnim oštećenjima, a pojedini su posumnjali da netko namjerno puca u parkirana vozila.

Priča je ponovno aktualizirana prije dvadesetak dana, kada je na Redditu objavljena fotografija crnog Mercedesa splitskih registracijskih oznaka s razbijenim stražnjim staklom. Uz fotografiju je stajala poruka: 'Savica – Lastovska. Ako znate vlasnika, javite mu da spasi od kiše'

Jedan od stanara za Jutarnji list ispričao je je svoje iskustvo.

'Ja sam primijetio da se to najviše događalo tijekom ljeta. Predvečer i u večernjim satima čuo bi kako se na autu pali alarm. Pogledam kroz prozor i vidim da je propucano, kazao im je.

Prema navodima stanara, oštećenja nisu povezana sa splitskim registracijskim oznakama niti s nogometnom utakmicom Dinama i Hajduka odigranom 10. listopada. Neki susjedi nisu znali za takve slučajeve, dok su drugi primijetili razbijena stakla na automobilima, ali im nisu pridavali veću pozornost.

Jutarnji list pronašao je i ranije objave u kvartovskoj Facebook grupi, od kojih najstarija datira iz studenoga 2025. godine. Među teorijama koje su se pojavile među stanovnicima jest i ona da počinitelj gađa automobile kada mu drugi vozači zauzmu parkirno mjesto.

'Uvijek je parkirano drugo vozilo. Nisam primijetio da je jedan automobil uvijek tamo parkiran pa da možeš reći da je to 'njegovo' mjesto. Skužio sam da je bilo koji auto meta, bilo novi, stari, skupi ili jeftini', saznali su od drugog sugovornika.

Iz zagrebačke policije potvrdili su im da su zaprimili dojavu o oštećenom automobilu, ali ističu da im raniji slučajevi nisu bili prijavljeni. Policijski službenici VIII. policijske postaje Zagreb (Trnje) postupali su, stoji u odgovoru, 11. listopada 2026. nakon dojave o oštećenom osobnom automobilu na adresi u Ulici Marina Držića. Na Mercedesu je bilo razbijeno stražnje vjetrobransko staklo.

'U cilju utvrđivanja počinitelja, kao i svih okolnosti nastanka oštećenja, policijski službenici provode izvide', poručili su iz policije.