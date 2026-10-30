HDZ-ovka izmislila novi nadimak za Možemo, pa izazvala reakciju Bulja

Navela je da je minimalna plaća prije deset godina iznosila 414 eura, a da je u mandatima Andreja Plenkovića povećana za 716 eura. Usporedila je to s razdobljem SDP-ove vlade, tijekom kojega je, kako je ustvrdila, minimalna plaća povećana za sedam posto.

Govoreći o odluci Vlade o povećanju minimalne plaće, zastupnica HDZ-a Majda Burić najavila je da će HDZ do kraja mandata ispuniti obećanje o minimalnoj plaći od najmanje 1250 eura.

“Pozivam investitore, Vladu, Ministarstvo gospodarstva, zaustavite te radove. A ako ih ne zaustavite, s ovog mjesta poručujem da će ići pobuna svim sredstvima, ne samo peticije i primjedbe koje se ne uvažavaju, i ja ću osobno predvoditi tu bitku”, poručio je Bulj, optužujući za projekt "energetsku mafiju".

Bulj je, govoreći u Hrvatskom saboru na slobodnu temu, ustvrdio da se projekti na području Neorića, Zelova i Lučana provode uz suglasnost Splitsko-dalmatinske županije, ali protivno volji građana Sinja i njega kao gradonačelnika.

Istaknula je i da će s rastom minimalne plaće studentska satnica premašiti sedam eura, dok je u mandatu SDP-ove vlade iznosila oko dva eura.

Osvrnula se i na zagrebačku gradsku vlast, istaknuvši da Možemo! u najbogatijem hrvatskom gradu smanjuje plaće i određuje najvišu stopu poreza na dohodak. Kritizirala je i Most zbog, kako je rekla, licemjerja i kontradiktornih poruka o stranim radnicima, turizmu i gospodarstvu te istodobnog približavanja poslodavcima.

"Nikad gore ljevice u Hrvata. Od SDP-a, nažalost, ostade samo "P", a za Možemo! bi bilo bolje da se zovu "Lažemo". HDZ će i dalje voditi odgovornu i ozbiljnu politiku povećanja plaća, mirovina i standarda građana, a oporba će kritizirati, ali bez predlaganja ostvarivih rješenja", poručila je.

Bulj joj je uzvratio optužbom da su SDP, HDZ i Možemo! izglasali ukidanje nacionalne valute, što je nazvao veleizdajom, a Burić mu je odgovorila da se Most zalagao za postupke protivne nacionalnim interesima Hrvatske, navodeći protivljenje LNG terminalu, te poručila Bulju da bi, kada govori o veleizdajnicima, trebao pogledati sebe.

Paus (IDS) prozvao predsjednika Ustavnog suda

Osvrćući se na nove sukobe i nefunkcioniranje Ustavnog suda zbog prijepora oko tonskog snimanja sjednica, Dalibor Paus (IDS) je prozvao predsjednika toga suda Franu Stanišića.

"Odgovornost predsjednika suda je da osigura maksimalnu učinkovitost Ustavnog suda. Ovdje je prije svega neodgovorno ponašanje predsjednika suda, odnosno neshvaćanje svoje odgovornosti kao čelne osobe", rekao je.

SDP-ova Kristina Ikić Baniček govorila je o koaliciji HDZ-a i DP-a, ocijenivši je "brakom iz interesa". Pri tome je prozvala DP-ovce zbog obrane "polusvijeta, koji osim pozamašnog kriminalnog dosjea, još veliča Hitlera i oskvrnjuje sjećanje na nevine žrtve nacizma i fašizma", istaknuvši kako bi obrana neobranjivog trebala biti razlog da "ti prisjedne vlast i slast".

"Postoji taj jedan državni tajnik na kojem će se sada lomiti koplja u tom nesretnom braku od interesa. Pred Plenkovićem je dosta jednostavna situacija, može pokušati sačuvati brak s proustaškom suprugom koja ideološki više spada u Bosnu, ali i ne mora. Recept se već našao, Bilandžić ostaje državni tajnik da glavni partner Plenković pokaže dominaciju, a DP dobiva rezervnog tajnika bez ikakvih ovlasti uz punu plaću i radni staž", ustvrdila je.

"Odbrojavamo dane kada se više nećemo morati sramiti zbog političke trgovine koja ima vrlo ružne posljedice koje su bile svima predvidive, osim šefu s istančanim radarom, Andreju Plenkoviću", dodala je Ikić Baniček.