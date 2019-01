Buhač: 'Za tanke živce političara krive su dijete. Neka počnu jesti'

Agresivna reakcija ministra Damira Krstičevića na performans SDP-ovog zastupnika Franka Vidovića u sabornici nije izazvala ni upola toliko čuđenje koliko prijeteći pohod premijera Andreja Plenkovića prema Mostovu zastupniku Nikoli Grmoji. Ni Plenković ni Krstičević nisu se, barem ne javno, pokajali zbog svog ponašanja. Štoviše, premijer je danas rekao da je na snazi 'spirala mržnje', najavivši da ni on osobno, ni Vlada, niti HDZ neće dopustiti 'da se u Hrvatskoj širi mržnja onako kako je širi Most'. Zašto to ne sluti na dobro i zašto bi isprika u ovom slučaju ipak bila važna?

Prije nego je zakuhalo jučerašnji aktualni sat u Saboru tekao je neuobičajeno mirno, s obzirom na to da je oporba imala Vladu 'na pladnju'. Ministar obrane i premijer rutinski su odgovorili na pitanja o propalom poslu s izraelskim avionima i gašenju Inine rafinerije u Sisku, amortizirajući 'udare' nekolicine nabrijanih zastupnika. Sve je bilo u redu do trenutka kada se Vidović iz saborskih klupa spustio do predstavnika Vlade, uručujući im makete borbenih aviona. Prigodni poklon nije dobro sjeo ministru, a na njegovu nasilnu reakciju nastavio se, nešto kasnije, premijerov osujećeni nasrtaj na 'provokatora' Nikolu Grmoju, koji je u obrani kolegice Ines Strenje Linić upitao HDZ-ovog Josipa Borića što je on učinio za Hrvatsku. 'Ti i tvoj anemični niste rata vidjeli', glasi rečenica koja je Plenkovića izbacila iz takta.

Stručnjakinja za komunikaciju Ljiljana Buhač smatra da je izraz 'anemični' bio okidač da se naplati sve ono što se premijeru u srijedu 'skupilo' i da takvim reakcijama političari pokazuju da ne cijene građane, pa ni one koji su ih zaokružili na izborima. 'Neprihvatljiva je komunikacija u Saboru - ne bave se sadržajem, nego komuniciraju na osobnoj razini, teškim riječima, nepotkrijepljenim argumentima. Međutim, političar bi morao znati primiti svaku vrstu verbalnog udarca. Na koncu, vladajući znaju da je jedina taktika oporbe to da ih izbaci iz njihovih vlastitih cipela, a ipak su podlegli tome', slikovito će Buhač. Javnost će premijerovo ponašanje gledati različitim naočalama, pa će tako birači HDZ-a krivca pronaći u Grmoji i njegovu neprihvatljivom provociranju premijera. No nema spora oko toga da premijer nijednom do sada nije u tolikoj mjeri izgubio kontrolu u javnosti.

'Vidjelo se i ranije za vrijeme rasprave da se meškolji, da neće biti dobro. I predsjednik Sabora Gordan Jandroković s pravom je reagirao prema Grmoji. S njegovim optužbama za veleizdaju trebale bi se pozabaviti i institucije, jer ako vladajući ne rade u interesu ove zemlje, onda sve nas može biti strah. Zastupnici bi trebali početi odgovarati za izgovorenu riječ, oni su i role model (uzor, op.a.) mladima, a onda se čudimo zašto imamo problem u ponašanju', smatra Buhač. Upućuje da je Grmoja mogao jednostavno inzistirati na odgovoru na pitanje zašto se ne sazivaju sastanci povjerenstva o napretku Srbije prema članstvu u Europskoj uniji, umjesto da je krenuo s iznošenjem teških optužbi na račun šefice diplomacije i premijera. Istodobno, premijer je trebao biti strpljiv, odslušati do kraja i tražiti rješenje kroz neke druge kanale.

'Političari svakako trebaju biti istrenirani da znaju primiti udarac iako to nije lako kada je u pitanju osobna razina. Ali ja to pripisujem i tim njihovim dijetama, to da su im živci postali tanki. Neka počnu jesti', poručuje Buhač, uz smijeh. Kako, međutim, protumačiti izjavu ministra Krstičevića da njemu 'nije legitimno' da mu se donosi i uručuje maketa? 'On mora izaći iz rata i postati ministar. On se stalno vraća u povijest i živi u tom okruženju iako je njegova funkcija sada sasvim druga. Ako to ne može, neka se vrati u uniformu i neka se tako brine da ne dođe do rata. Iznenađuje me da je kao vojnik dopustio sebi da ga se isprovocira. Ako imate dobre temelje za vojnika, onda vam se to ne može dogoditi. Pa on je jučer bio na rubu plača, jedva se izražavao. Pritisak je prevelik', smatra Buhač.

KRATKO PAMĆENJE BIRAČA Leinert-Novosel: Kako prekinuti začarani krug Komentirajući izjavu Arsena Bauka, SDP-ovog saborskog zastupnika, da će svi oni koji su u Saboru izgubili živce biti podložni ocjeni svojih birača, profesorica Smiljana Leinert-Novosel s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu izrazila je nadu da hrvatski birači pomno promatraju i jedne i druge. 'Nadam se da iz njihovog ponašanja izvlače neke pouke, premda naša dosadašnja praksa nije pokazala da su ljudi skloni prisjetiti se takvog ponašanja u trenutku glasovanja na sljedećim izborima. Dakle, ljudi uglavnom biraju po određenim pravilima, navici, ako hoćete i obiteljskoj tradiciji, a puno manje pod utjecajem ovakvih događanja', ocijenila je Leinert-Novosel. Ona također smatra da su premijer Plenković i ministar Krstičević trebali izraziti žaljenje zbog svojih jučerašnjih reakcija u Saboru, ne samo zato što bi to bilo primjereno - od visokih državnih dužnosnika očekuje da u svakom trenutku budu 'iznad' provokatora - nego i zato što bi takva poruka jednostavno prekinula začarani krug takve vrste komunikacije u Saboru.

Nije joj jasno zašto se protivnička neprihvatljiva i bezobrazna komunikacija ne pretvori u svoju korist tako da se primjerenom reakcijom pokaže vlastita snaga, umjesto slabosti. Pretpostavlja da je pritisak prevelik zato što se radi o osobnom animozitetu između HDZ-a i Mosta ili, konkretnije, između Plenkovića i Grmoje. 'Oni se jednostavno ne podnose. Mislim da frcaju iskre i kad si kažu 'dobar dan'. A Grmoja je spretan u govoru, spretan je zaobići istinu i isprovocirati. I premijer zna podbosti, ali on je to ipak radio u određenim okvirima. U jučerašnjem slučaju okvir je puknuo i to na banalnoj stvari. Nije mu trebao biti okidač 'anemija', nego ono što je prethodno izrečeno - mogao je naći neki model da se to zaustavi ili kasnije naći kanale da se upozori na takve izjave i da se one istraže', napominje Buhač. Ne bi li sada bilo bolje da se ministar i premijer, uz svaljivanje krivnje na provokatora Grmoju, ipak ispričaju zbog svojih neprimjerenih, ako i 'ljudskih', reakcija?