Bugarska bi mogla dobiti svog Orbana: Jedan mu je prijatelj, drugi se sukobio sa Zelenskim

Uoči nedjeljnih izbora, prema anketama vodi Progresivna Bugarska bivšeg predsjednika Rumena Radeva koji je pokušao raspisati referendum o uvođenju eura i sukobio se sa Zelenskim. Iza njega je GERB, bivšeg premijera Bojka Borisova koji za sebe tvrdi da je Orbanov dobar prijatelj, ali ne voli usporedbe s njim

Osmi parlamentarni izbori u samo pet godina ove nedjelje dočekuju Bugare u vremenu kad njihovu zemlju potresaju duboke političke promjene, zbog kojih, uostalom, i nema stabilne vladajuće većine, ali niti povjerenja birača. Prema anketama, vodi Progresivna Bugarska, nova platforma bivšeg predsjednika Rumena Radeva, koji je tu dužnost napustio u siječnju. On trenutno uživa 33 posto potpore građana. Masovni prosvjedi krajem prošle godine, izazvani uvođenjem eura, ali i poprilično žučnom raspravom o državnom proračunu, prerasli su u bunt protiv političkog establišmenta u kojem su se iskristalizirala imena bivšeg premijera Bojka Borisova i kontroverznog političara Deljana Peevskog, koji je čak i sankcioniran po zakonima SAD-a, piše Forbes. Kritičari ih optužuju da djeluju zajednički kako bi uspostavili kontrolu i koncentrirali moć nad državom, pnajviše u rukama Peevskog, iako on formalno nije bio dio vladajuće koalicije.

Kontroverzni stavovi Radev, ionako kontroverzan lik bugarske politike, iskoristio je trenutak i vrlo brzo novom političkom platformom preuzeo vodstvo po anketama. Njegovo glavno obećanje je obračun sa sustavom oligarhije. No, njegov nagli uspon potaknuo je usporedbe s Viktorom Orbanom, koji je posrnuo protekle nedjelje, kad je nakon 16 godina vlasti izgubio izbore. Analitičari podvojeno gledaju na Radeva. Jedni smatraju da on ima potencijal za promjene i jačanje političke mobilizacije, a drugi drže da će voditi politiku nacionalnih interesa ispred europske politike zajedničkih vrijednosti i to u trenutku kad je Bugarska ipak ostvarila značajan napredak u integraciji prema EU, jer je ušla u Schengen i uvela euro. Raspravu potiču i Radevljevi stavovi. Naime, on se protivio vojnoj pomoći Ukrajini, zagovarao suradnju s Moskvom i kritizirao Bruxelles zbog donošenja ekonomskih odluka temeljenih na ideologiji. Štoviše, javno se obračunao s Volodimirom Zelenskim tijekom njegova posjeta Sofiji 2023. godine, a lani su parlament i Ustavni sud odbili njegov zahtjev za raspisivanjem referenduma o uvođenju eura.