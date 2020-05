Od parlamentarnih izbora dijeli nas 39 dana, a neslužbena kampanja u punom je jeku. Koliko će biti prljava? Hoće li dominirati ideološke ili gospodarske teme? Hoće li se koplja lomiti oko donošenja Zakona o podrijetlu imovine ili zabrane rada nedjeljom? Kampanju u Otvorenom analizirali su Krešimir Macan, Ankica Mamić, Smiljana Leinert Novosel i Mate Mijić

'Mi zasad nemamo vidljivog pobjednika. Čak ni mandatara. Vidjet ćemo kolika će biti razlika po izbornim jedinicama između HDZ-a i SDP-a, no zasad nitko ne može reći kako će završiti. Nadam se da će naši političari biti odgovorni i da razumiju da Hrvatskoj treba vlada s punim mandatom, a ne tehnička vlada', kazala je Mamić u Otvorenom , dodajući da treba potisnuti apetite za foteljama.

Podrazumijeva li to vladu nacionalnog jedinstva?

Kao problem za predsjednika SDP-a Davora Bernardića istaknula je to da nema unisonu podršku čak ni svih članova svoje stranke. 'On je puno manje spretan od premijera Plenkovića za javni nastup i moram priznati da mi je unaprijed jasan finale jednog takvog raspleta sučeljavanja. Bude li se prosuđivalo prema vodećim osobama, to bi moglo značiti da će HDZ-ova strana dobiti veći broj glasova', kazala je Leinert Novosel.

Kaže da je svaka kampanja postala personalizirana - kome se može vjerovati? 'Naprosto se ide na ljude koji već ima izgrađenu sliku u javnosti i sve se više čini da se bavimo osobama, a puno manje onime što one planiraju učiniti. Sve više bježimo od sadržaja', upozorava Leinert Novosel.

Smatra da se u posljednje četiri godine u HDZ-u dogodilo veliko osipanje, a kao i SDP čeka ih teška kombinatorika za sastavljanje bilo kakve većine. 'Tu ulogu imaju nove stranke, koje u dogovoru s ostalima mogu dovesti do slabe prevage jednog bloka. Situacija je izrazito u balansu, a nakon izbora umjesto principa nastupit će interesne priče', najavljuje Leinert Novosel.

Komunikacijski konzultat Mate Mijić, bivši suradnik Miroslava Škore s kojim je, kako kaže, ostao prijatelj, ističe da su iz HDZ-a došle vrlo jasne informacije s kim oni ne žele.

'Ostaje 10 posto protestnih glasova, koje smo vidjeli od kandidature Ivana Vilibora Sinčića na europskim izborima. Pokupio ih je kasnije Most, Živi zid, Mislav Kolakušić na europskim i Škoro na predsjedničkim izborima, a taj dio sada nitko ne zastupa', rekao je Mijić, dodajući da će do kraja godine i do 100.000 ljudi možda ostati bez posla, pa je moguć i novi val iseljavanja.

Macan je rekao da je desnica konsolidirana.

'HDZ, kad se preračuna, gledajući neodlučne, oni su na oko 30, Škoro može doći do 15, i tu je Most tih 5. To je onih 50 posto na desnici', rekao je. Na ljevici je pak, dodaje, ogromna rupa.