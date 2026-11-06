Budiša napao program SDP-a i Možemo!: 'To je politička prezentacija, a ne ozbiljan plan'

"Plan SDP-a i Možemo! poprilično populistički odgovara na danas politički atraktivno pitanje što bi se sve trebalo izgraditi, ali gotovo potpuno preskače puno neugodnija pitanja: koliko nam toga stvarno treba, koliko će konkretno pojedini sustavi koštati, gdje će se graditi, tko će time upravljati, tko će plaćati pogon i što se događa s otpadom nakon što prođe kroz taj zamišljeni sustav ”, naveo je Budiša u priopćenju.

Komentirajući kroz deset točaka program dviju stranaka, ocijenio je da je to "više politička prezentacija nego ozbiljan plan gospodarenja otpadom" te da u najvećem dijelu predstavlja nastavak postojećih projekata, mjera i zakonskih obveza, uz nekoliko novih organizacijskih i infrastrukturnih prijedloga koji nisu inovacija programa već najava onog što se već planira.

Poseban nedostatak programa predstavlja izostanak cjelovitog rješenja za gospodarenje opasnim otpadom, što je jedan od najvećih izazova koji stoje pred Hrvatskom, upozorio je. "Program se uglavnom bavi komunalnim otpadom, dok pitanje uspostave nacionalnog sustava za gospodarenje opasnim otpadom, uključujući potrebne kapacitete za obradu, energetsku oporabu i konačno zbrinjavanje, ostaje gotovo potpuno zanemareno financijski”, naveo je.

Pritom se najavljuju značajna sredstva za sanaciju crnih točaka, ali sanacija posljedica nije isto što i uspostava sustava koji će spriječiti nastanak novih crnih točaka. Bez takvog sustava Hrvatska će i dalje ovisiti o izvozu opasnog otpada i kapacitetima drugih država, uz visoke troškove i rizike za okoliš, dodao je.

Problematična financijska konstrukcija

Posebno problematičnim smatra ukupnu financijsku konstrukciju programa. "SDP i Možemo! najavljuju ulaganja od 1,8 milijardu eura, dok su za prvi mandat predstavili izvore financiranja u iznosu od 1,305 milijardu eura, dakle, razlika iznosi čak 495 milijuna eura, odnosno 27,5 posto ukupne vrijednosti programa. Za gotovo pola milijarde eura ulaganja nije jasno prikazano kada će se realizirati, iz kojih će se izvora financirati i tko će preuzeti buduće financijske obveze”, upozorio je. Mišljenja je kako je još problematičnije što ni za predviđenu 1,305 milijardu eura nije dokazano koliko je sredstava stvarno slobodno raspoloživo, koliko je već vezano uz postojeće projekte, a koliko ovisi o budućim i neizvjesnim prihodima.

Ističe i da plan ne govori o opasnom otpadu i potrebi njegova sustavnog rješavanja, a napominje i da se podaci o uvozu koriste kao "politički rekvizit" jer brojka od 871 tisuće tona uvezenog otpada, pojašnjava, zvuči dramatično samo ako se prešuti što ta brojka zapravo uključuje. Prekogranični promet obuhvaća sekundarne sirovine, goriva za oporabu i druge vrste otpada, ozbiljna politika mora razlikovati što se uvozi, zašto se uvozi i pod kojim uvjetima, a sve ostalo je zgodno za naslov, ali nije ozbiljna analiza, naglašava Budiša.

Kao posebno kreativnu izdvojio je "priču" o 600 milijuna eura "neutrošenog“ novca Fonda. "Stanje novčanih sredstava nije isto što i raspoloživi višak. Velik dio tih sredstava vezan je uz već ugovorene i višegodišnje obveze. Reći da Fond ima 600 milijuna eura koji samo stoje i čekaju da ih netko pametniji potroši politički je efektno, ali financijski jednostavno nije točno”, kazao je, poručivši dvjema strankama da "treba razumjeti materiju".

Istaknuo je i da je dio "novih" ideja SDP-a i Možemo! već odavno zakon ili europska obveza, primjerice recikliranje od 60 posto do 2030. i 65 posto do 2035., prevencija nastanka otpada, ekomodulacija naknada za ambalažu i dr., a o zahtjevu da sva infrastruktura bude javna, naveo je da više govori o ideologiji nego o otpadu. "Privatni operator nije automatski špekulant, kao što ni javni operator nije automatski učinkovit. Kriteriji trebaju biti zakonitost, stručnost, nadzor, cijena i rezultat. Ali očito je nekima još uvijek dovoljno izgovoriti riječ 'privatno' kako bi rasprava bila završena", naglasio je.

Nitko ne tvrdi da je hrvatski sustav gospodarenja otpadom idealan, jer nije, poručio je Budiša, ali postoji velika razlika između ukazivanja na probleme i stvaranja dojma da prije SDP-a i Možemo! nitko nije znao da Hrvatska treba više reciklirati, manje odlagati i graditi infrastrukturu.