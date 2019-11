Brojke su neumoljive: Čini se da ni političke svađe ni silne zabrane ne mogu ugroziti kraljevski status palminog ulja

Zbog političke svađe indijskog i malezijskog premijera, Indija najavljuje Maleziji odmazdu zabranom uvoza palmina ulja, što će ovima izbiti deset milijardi dolara godišnje zarade. Zbog zaštite okoliša Europska unija je prošle godine uvela postupnu zabranu proizvodnje biodizela od palmina ulja, što uz Maleziju najviše pogađa susjednu Indoneziju, jer dvije azijske zemlje njime snabdijevaju 85 posto globalnog tržišta. Za kralja biljnih ulja ipak nema zime: predviđa se da će mu proizvodnja sa današnjih 165 milijuna do 2050. narasti na 310 milijuna tona

'Unatoč rezoluciji UN-a koja zagovara dogovor, Jammu i Kašmir je napadnut i okupiran', izjavio je malezijski premijer Mahathir Mohamad i izazvao bijes Indije. Indija je posebno osjetljiva zbog te regije kojom upravlja od 1954. i oko nje se spori sa Pakistanom i Kinom, a osjetljiva je naročito ovih dana jer je 31. listopada zaživio Zakon o reorganizaciji čime se Jammu i Kašmir lome na dva teritorija. Indijski premijer Narendra Modi stoga je Maleziji odmah najavio odmazdu zabranom uvoza palmina ulja. Budući da je Malezija nakon Indonezije najveći izvoznik palmina ulja na svijetu – samo ga u Indiju izvozi u vrijednosti deset milijardi dolara godišnje – za njenu ekonomiju to je prilično ozbiljan udarac.

Prema Reutersu, neke rafinerije već su odbile isporuku ulja za studeni i prosinac. Žučan dijalog dvojice premijera dobar je primjer kako političke svađe utječe na cijelu jednu industrijsku granu, koja u slučaju Malezije već ionako ima ozbiljan problem sa Europskom unijom. Naime, od prošle godine EU je iz ekoloških razloga do 2030. uvela postepenu zabranu i subvencioniranje proizvodnje biogoriva iz palminog ulja, na što se do sada trošilo više od trećine uvoza. Malezija je na to odgovorila prijetnjom zabrane uvoza europske robe.