Superzvijezda kineske ekonomije vraća se u prosvjetare i već ima neke revolucionarne ideje

Nakon napuštanja direktorskog mjesta u Alibabi najbogatiji čovjek u Kini otvara škole koje će učiti djecu mudrosti. 'Biti mudar znači živjeti kao čovjek, a živjeti kao čovjek znači brinuti se o drugima i brinuti se o budućnosti', kaže nekadašnji nastavnik engleskog, jedini prosvjetar koji je iz učionice uletio u svijet multimilijardera, ali i jedini bivši nastavnik koji vlastitim novcem namjerava financirati obrazovnu reformu te osmisliti kurikulum za djecu digitalnog doba

Na pitanje što namjerava raditi nakon napuštanja direktorskog mjesta u svom poslovnom carstvu, 55-godišnji Jack Ma odgovara da će sljedećih godinu dana obilaziti škole i nastavnike diljem svijeta da uči na njihovim iskustvima jer se želi posvetiti obrazovanju mladih u dobu informatičkih tehnologija. 'Do pedesete zarađujete novac, a poslije pedesete trošite ga na druge jer ga sami ne možete potrošiti', kaže bivši nastavnik engleskog, danas najbogatiji Kinez i jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, težak 38 milijardi dolara. Suosnivač internetske trgovine Alibabe i njezin dojučerašnji generalni direktor želi ulagati novac u poboljšanje i promjenu obrazovnog sustava u Kini, a ne davati ga investitorima i bankama. Uz to se smatra dovoljno mladim da sljedećih 15 godina podučava jer je u Alibabi postigao ono što je htio i predao je kormilo prvom suradniku, radoholičaru Danielu Zhangu, pa sada kreće u novu pustolovinu.

'Cilj mi je otvaranje škole koja će učiti djecu mudrosti. Biti mudar znači živjeti kao čovjek, a živjeti kao čovjek znači brinuti se o drugima i brinuti se o budućnosti', izjavio je na Forbesovoj CEO konferenciji 2019. održanoj u Singapuru sredinom ovog mjeseca. Svoj obrazovni projekt najavljuje neko vrijeme, a sada već osniva vrtiće, osnovne i srednje škole, zadnjih pet godina radi s nastavnicima iz ruralnih područja i razvija sustav koji bi mu pomogao otkrivati 'prave' vođe, nadahnut različitim obrazovnim sustavima, od američkog do onog u starom Rimu. Premda je bio među deset najboljih nastavnika engleskog u rodnom gradu Hangzhou, Jack Ma je napustio posao i osnovao prevoditeljsku firmu te ubrzo shvatio mogućnosti interneta. Bio je to prvi korak do poslovnog olimpa, pa je danas zasigurno jedini prosvjetar u svijetu koji je iz učionice uletio u svijet multimilijardera. Malo tko bi se u njegovoj koži vraćao materijalno i društveno zapuštenom zanimanju, ali on to smatra životnom misijom. Ma je tako jedini nastavnik koji vlastitim novcem namjerava financirati obrazovnu reformu te sam osmisliti kurikulum za djecu digitalnog doba.

Njegova odluka jednako je nesvakidašnja u svijetu velikog biznisa kao i mnoge druge stvari vezane uz tog osebujnog milijardera. Za razliku od Warrena Buffeta ili osnivača Ikee Ingvara Kamprada, koji je na pragu devedesetih još sjedio u direktorskoj fotelji, Ma se poput Billa Gatesa povukao s čela kompanije u najboljim stvaralačkim godinama. Svoj posao je shvaćao više nego ozbiljno, ali je gajio imidž nekonvencionalnog sveznalice. Pjevao je, plesao, a prije dvije godine bio je zvijezda kratkog kung fu filma. On je neka vrsta okretnog, vižljastog Jacka Chana svjetskog poslovnog vrha, uvijek spreman svladati probleme i uz dozu humora dočekati se na noge, dijeleći drugima savjete kao da ih sipa iz kineskih kolačića sreće. 'Kada pametni ljudi u vašoj kompaniji nauče kako voditi brigu o drugima, kako voditi brigu o budućnosti, kako biti čovjek, tada kompanija doista dobiva dušu', jedna je od njegovih mudrih izreka. Ili: 'Kad postanete poduzetnik, ne brinite se za konkurenciju, ne brinite se za pogreške, ne brinite se za izazove. Svladajte ih! To je najbolji i najzabavniji dio vašeg poslovanja.' Možda je pritom mislio na rješavanje skandala 2011. zbog krađe intelektualnog vlasništva i nekvalitetne i lažne robe u ponudi Taobaoa, jedne od Alibabinih platformi za e-trgovinu. Kao odgovor na optužbu koja je stigla i od američke vlade Jack Ma je tada morao ukloniti iz ponude 63 milijuna piratskih proizvoda i nekvalitetne krivotvorene robe.

Pitanje je također bi li u kineskom okruženju tako uspješno svladavao izazove da od studentskih dana nije bio član Komunističke partije. Da biste napredovali u Kini, morate imati veze s Partijom, naročito ako vam u zemlji čija vlast kontrolira internet on treba za stvaranje najveće svjetske online trgovine. Očito ne bez razloga, Kinezi ga zovu Guan Xi, što znači 'veze'. Partiji je važno da njegov primjer svjedoči o uspješnosti kineskog gospodarskog modela, a Alibaba uz to daje vlasti informacije o kupcima, slijedeći 'kineska pravila i zakone'. Na Forbesovoj CEO konferenciji u Singapuru Ma je ispjevao pravu odu ženama, koje čine 47 posto od ukupnog broja zaposlenika. Muškarci pod pritiskom razgovaraju o profitu i konkurenciji, a žene kažu 'držimo se naše misije, držimo se svojih vrijednosti', veli on, nazivajući proteklih 20 godina 'strašnim razdobljem' za kompaniju koja je opstala zahvaljujući ženama jer su joj ostale vjerne boreći se za stvari u koje vjeruju. Ipak, on ne naglašava važan razlog tolikog broja zaposlenica: 60 posto Alibabinih kupaca su žene, a one najbolje znaju kako i što prodati ženama.

novopečeni umirovljenik Jack Ma nije bio sramežljiv šef: Ovo su najluđi trenuci njegove karijere u Alibabi Pogledaj galeriju 6