General Motors potresa najveći štrajk u autoindustriji u 20 godina, radnicima dozlogrdilo to što uprava štedi na njima

Na posao ne dolazi 48.000 radnika General Motorsa u najvećem štrajku u automobilskoj industriji u zadnja dva desetljeća, tražeći u novom ugovoru o radu ukidanje zapošljavanja na određeno vrijeme, obvezu GM-a da ulaže u tvornice i pogone na domaćem terenu, to da se drži 'zlatnog standarda' zdravstvenog osiguranja, pri čemu radnik plaća samo tri posto zdravstvenih troškova, te veće plaće. Plaća nije glavni motiv iako izvršna direktorica Mary Barra zarađuje koliko 281 radnik zaradi zajedno

Obustava rada u General Motorsu prisilila je upravu na čelu s izvršnom direktoricom Mary Barrom da nakon mjesec dana konačno sjedne za pregovarački stol i okonča agoniju zbog koje je tvrtka, prema procjeni Bank of Americe, kraća za blizu dvije milijarde dolara dobitka, a pad dionica u prvi mah računao se dvocifrenim brojkama. Što zahtijevaju radnici?

U vrijeme recesije sindikat je pristao na zapošljavanje radnika na određeno vrijeme u GM-u, Fordu i Fiat Chrysleru, složivši se s visinom plaće od 15 do 19 dolara po satu (od 16.000 do 20.300 kuna mjesečno), bez podjele dobiti, plaćenog dopusta i zaštite na radu. No GM to koristi i danas iako se izvukao iz gliba, štedeći tako na troškovima i osiguravajući si brz put za otpuštanje radnika u slučaju pada tržišta. UAW zbog toga traži izjednačenje plaća privremenih sa stalnim zaposlenicima, njihovo sudjelovanje u dobiti i olakšan put do stalnog zaposlenja.