Broj posjetitelja ograničen: Kako će šoping centri kontrolirati koliko je ljudi u predblagdanskoj kupovini?

Hrvatska od subote u ponoći na snazi ima nove, oštrije mjere. Prodavaonice, trgovine i trgovački centri moraju istaknuti maksimalan broj kupaca, održavati higijenu, provjetravati i imati punktove s dezinfekcijom. Kako će to izgledati u dva zagrebačka prodajna centra, kako su se organizirali i što čine da bi posjetitelji bili sigurni, pogotovo u predblagdansko vrijeme kad će mnogi pohrliti u kupovinu poklona.

City Center One, doznaje Dnevnik.hr, ima sustav za brojanje posjetitelja uz koji vide koliko je osoba u objektu. Ističu da u Centru može biti maksimalno do 4500 posjetitelja i da se još nije dogodilo da je taj broj premašen. Navode i kako imaju spremne mehanizme kojima će ograničiti broj posjetitelja centra, bude li to potrebno.

'Broj kupaca u shopping centrima je ograničen, u odnosu na broj kvadrata, još od proljeća te mi cijelo vrijeme pratimo tu brojku. No, s obzirom na to da su City Center one shopping centri izuzetno prostrani, još se nismo susreli sa situacijom da je premašen maksimalan broj ljudi. Konkretno, u City Center one shopping centrima u istom trenutku može biti maksimalno od 4100 do 4500 posjetitelja, ovisno o kvadraturi pojedinog centra. Center Manageri svakog od naših centara u svakom trenutku, preko sustava za brojenje posjetitelja, vide koliko je osoba u Centru te imamo spremne mehanizme kojima se njihov broj ograničava, u slučaju da se pojavi potreba za tim', priopćeno je iz Centra.