Lauc: Stanje je jako teško, no nametnute stroge mjere nisu rješenje. One su iluzija činjenja

Znanstvenik Gordan Lauc, član Znanstvenog savjeta Vlade, komentirao je današnju najavu strogih mjera na svome profilu na Facebooku

Stanje je jako teško i trebamo smanjiti brzinu širenja virusa, no nametnute mjere nisu rješenje. To vidimo u susjednim zemljama. Zatvorite kafiće i ljudi će se nalaziti u privatnim prostorima... Umjesto očekivane koristi, imate štetu. Zatvaranje restorana koji su već sada radili u jako razmaknutim uvjetima ne može imati veliki efekt. Zatvaranje teretana isto tako... Korist nikakva, a šteta velika. Jako, jako velika i dugotrajna, no to netko tko živi od sigurne državne plaće naprosto ne razumije...

Jedino odgovorno i maksimalno oprezno ponašanje svakog od nas može usporiti širenje ove epidemije... Sve drugo je iluzija i prebacivanje odgovornosti na nekog drugog...', napisao je Lauc na Facebooku. Objavi je dodao dva linka na radove objavljene u znanstvenim časopisima Nature i Lancet.