Brnjac o uspjehu nogometaša: Ovakva reklama ne može se mjeriti novcima

Koliko je Hrvatska iskoristila popularnost i rezultate svojih sportaša? Jesu li svjetski uspjesi poboljšali status sportaša i pridonijeli razvoju sporta? Hoće li se ispuniti obećanja o ulaganjima?

Skoko je u uvodnom dijelu rekao da je u vremenima inflacije informacija i kada svi pokušavaju ispričati svoju priču, najteže je zainteresirati ljude da se zanimaju za neku državu - za to im moramo dati dobar povod, a sjajan uspjeh hrvatske nogometne reprezentacije u Kataru je odličan povod za to.

U emisiji " Otvoreno" , o tome su govorili Nikolina Brnja c ministrica turizma i sporta, Božo Skoko stručnjak za odnose s javnošću, Aleksandar Petrović v. d. izbornika Hrvatske košarkaške reprezentacije i Damir Martin osvajač svjetskih i olimpijskih odličja u veslanju.

'Brazil je bio važan jer nije vijest kada pas ugrize čovjeka, već kada čovjek ugrize psa', rekao je. Objasnio je kako su svi očekivali da Brazil osvoji prvenstvo ove godine, a onda je došla jedna mala Hrvatska i izbacila ga - to postaje samo po sebi vijest. Svi vodeći svjetski mediji su prenosili tu vijesti, a diljem Sjeverne i Južne Amerike ljudi su tražili informacije o nama u jednoj noći više nego u posljednjih 20-ak godina. Slična situacija je bila u Rusiji, dodao je da takvi veliki događaji na nas stavljaju svjetla pozornice i na taj način dolazimo do izražaja.

'Sportski uspjesi su sjajni hvatači pozornosti, a to nam je važno da ispričamo priču o sebi', rekao je.

Do sada je uloženo 130 mil kn u velike sportske manifestacije. 'Ovakva jedna reklama ne može se mjeriti novcima. Zato je Vlada od 2018. krenula podupirati velika sportska događanja. To nisu mala sredstva', rekla je Brnjac. Najavila je nove projekte i naglasila da Vlada radi više stvari. - Velike sportske manifestacije imaju multiplikativni učinak i utječu što direktno, što indirektno. Direktno na gospodarstvo, indirektno na reklamu koju ne možete toliko platiti. U cijeli svijet odlaze Hrvatske koje bi se inače jako mnogo platile, dodala je. Do sada je uloženo, rekla je, 130 mil kn u velike sportske manifestacije i nastavljamo dalje.