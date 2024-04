Brkić: U Hrvatskoj imamo inflaciju pohlepe

Komentirajući podatke da je tri mjeseca za redom inflacija na 4.1 posto ekonomski analitičar Brkić rekao je za Dnevnik HRT-a kako inflacija još uvijek nije pod kontrolom.

"To nisu veliki inflatorni udari, ali ona još nije, kad je riječ o Hrvatskoj, ni približno na projiciranih 2%. Hoće li to biti 2025. ili 2026., to ćemo vidjeti. Za nas je možda puno važnija inflacija koja kod nas proizlazi iz strukture našeg gospodarstva, dakle koja se ne mijenja.

Kada se izvuče dekompozicija onda se vidi da su uvjerljivo poskupjele usluge, 6,6%. To je vezano za turizam, to je loša strana priče od turizma, da tako kažem", rekao je ekonomist.

Brkić misli da će se restriktivna monetarna politika nastaviti voditi i dalje, barem negdje do lipnja.