Brkić: Nitko se ne treba bojati Milijana Brkića

Zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić gostovao je u Dnevniku Nove TV gdje je odbacio tvrdnje da je vođa desne struje HDZ-a i poručio da ga se nitko ne treba bojati. 'Nitko se ne treba bojati Milijana Brkića', poručio je.

'Ako gospodin Pupovac misli da je HDZ zlo onda ne znam što on radi s tim zlom zajedno u koaliciji', poručio mu je Brkić Na upit da je Pupovac govorio o povratku zla Brkić kaže da je Pupovac insinuirao na Vladu Tomislava Karamarka iz 2015. godine koju je i on podržavao i dao je svoj obol toj Vladi.

'A s druge strane ako mu to zlo ne paše onda to treba jasno i glasno reći', poručio je priznao da Vlada ovisi o Pupovčevim rukama i da je to ništa u kojoj se Pupovac nalazi kako predstavnik kluba zastupnika nacionalnih manjina. Za Sabor HDZ koji će se održati u subotu, a na kojem se očekuju mogući unutarstranački udar na Plenkovića kazao je HDZ demokratska stranka i da će stranački sabor biti dinamičan. Brkić je smatra da je bolje probleme rješavati unutar obitelji i u četiri oko, nego ih iznositi javno jer smatra da svi trebaju biti odgovorni i brinuti se o stabilnosti zemlje i stranke.