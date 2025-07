Britanski vojni div zarađuje na bombama koje se koriste u napadima na Gazu

Prihodi od američke podružnice MBDA Inc. prelijevaju se u britansku podružnicu MBDA UK , sa sjedištem u Hertfordshireu, a ona potom prenosi dobit na grupaciju MBDA sa sjedištem u Francuskoj. Prošle godine kompanija je isplatila gotovo 350 milijuna funti dividendi svojim dioničarima – britanskom BAE Systemsu, francuskom Airbusu i talijanskom Leonardu.

Američka podružnica kompanije MBDA u Alabami proizvodi 'krila' koja se ugrađuju u GBU-39 , a sastavlja ga Boeing. Krila se otvaraju nakon lansiranja i omogućuju precizno navođenje do cilja.

MBDA, najveći europski proizvođač projektila, prodaje ključne komponente za tisuće bombi isporučenih Izraelu i korištenih u zračnim napadima, a istraživanja pokazuju da su usmrtili palestinsku djecu i ostale civile. Istraživanjem, provedenim u suradnji s redakcijama Disclose i Follow the Money, Guardian je pratio opskrbni lanac za bombe GBU-39 i načine na koje su korištene tijekom sukoba.

Profit unatoč embargu

Iako je britanski ministar vanjskih poslova David Lammy prošlog rujna suspendirao 29 dozvola za izvoz oružja u Izrael, zabrana se odnosi samo na izvoz iz Ujedinjenog Kraljevstva. Američka podružnica kompanije MBDA u Alabami nije zahvaćena tom mjerom i može nastaviti isporuke Boeingu.

'MBDA profitira na naoružavanju Izraela', rekao je Sam Perlo-Freeman iz organizacije Campaign Against the Arms Trade. 'Ako bi željeli izbjeći sudjelovanje u tome, mogli bi prodati američku podružnicu. Vlada bi trebala poduzeti sve što je u njenoj moći da zaustavi genocid.'

Prema izvješću posebne izvjestiteljice UN-a Francesce Albanese, sukob u Gazi potaknuo je globalne profite: 'Ovo izvješće pokazuje zašto traje genocid koji provodi Izrael – zato što je unosan za mnoge', rekla je Albanese.

MBDA tvrdi da posluje u skladu sa svim važećim zakonima o izvozu oružja u zemljama u kojima djeluje. Na upit Guardiana nisu odgovorili na pitanje hoće li razmotriti prodaju američkih operacija ili prestati s isporukom komponenti za oružje koje završava u Izraelu.