Britanski premijer Rishi Sunak doživio povijesne poraze na dopunskim izborima

U Tamworthu, laburistica Sarah Edwards pobijedila je torijevca Andrewa Coopera većinom od 1316 glasova. Konzervativci su branili većinu od 19.600 glasova, ali zaokretom od 23,9 postotnih bodova u korist laburista to se iz temelja promijenilo.

Rezultat, objavljen ubrzo u ranim jutarnjim satima, drugi je najveći zaokret za laburiste na dopunskim izborima ikada.

Nakon rezultata u Tamworthu, čelnik laburista Sir Keir Starmer rekao je: "Ovo je fenomenalan rezultat koji pokazuje da su se laburisti vratili u službu radnih ljudi i ponovno iscrtavaju politički zemljovid". "Za one koji su nam dali svoje povjerenje i one koji to razmatraju, laburisti će provesti svaki dan djelujući u vašem interesu i usredotočeni na vaše prioritete. Laburisti će Britaniji vratiti budućnost", istaknuo je Starmer.

Samo pola sata kasnije, za njega su stigle još bolje vijesti jer su u Mid Bedfordshireu laburisti srušili najveću većinu na dopunskim izborima od 1945. godine.

Torijevci su držali Mid Bedfordshire od 1931., s većinom od 24.664 glasa na izborima 2019. godine.

Ali Alistair Strathern preuzeo je taj okrug s većinom od 1192 nad svojim torijevskim suparnikom Festusom Akinbusoyeom.