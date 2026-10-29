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Britanski obavještajci ne znaju gdje su tisuće USB stickova s povjerljivim podacima

M.Da.

29.10.2026 u 22:23

Ilustracija
Ilustracija Izvor: EPA / Autor: CLEMENS BILAN
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Ovaj problem u agenciji GCHQ traje već godinama, a nakon javnog izvješća nadzornog tijela su i sami priznali propuste

Britanska obavještajna služba GCHQ ne zna gdje se nalaze tisuće uređaja za pohranu na kojima bi se mogli nalaziti povjerljivi podaci, stoji u izvješću Ured povjerenika za istražne ovlasti (IPCO).

Riječ je o tijelu koje nadzire upotrebu ovlasti britanskih obavještajnih službi. U izvješću se, po pisanju Politica, navodi da agenciji nedostaje značajan broj USB stickova, tvrdih diskova i memorijskih kartica.

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Spora istraga

Povjerenik za istražne ovlasti Brian Leveson izjavio je da mu iz GCHQ-a "i dalje ne mogu reći što se dogodilo s prijenosnim medijima koji možda sadrže osjetljive podatke". Ovo stanje traje već nekoliko godina, dodao je. 

Moguće je da se na izgubljenim memorijama nalaze i podaci prikupljeni prema Zakonu o istražnim ovlastima iz 2016. godine, a riječ je o informacijama visoke razine tajnosti. 

"I dalje smo vrlo zabrinuti zbog ovog problema i razočarani smo sporošću istrage u GCHQ-u", stoji u izvješću IPCO-a.

Strogo povjerljive informacije

IPCO je još prošle godine otkrio da GCHQ i partnerska agencija MI5 nisu uspjeli locirati značajan broj uređaja za pohranu. Neki od njih potencijalno su sadržavali i informacije s oznakom strogo povjerljivo. Glasnogovornik GCHQ-a potvrdio je da provode internu reviziju, ali i komentirao nalaze nadzornog tijela.

"Kao što je IPCO izvijestio, naš sustav za upravljanje prijenosnim medijima ranije nije bio dovoljno pouzdan za učinkovito praćenje registriranih uređaja. IPCO s pravom ukazuje na nedostatke u podacima koje je sustav generirao, a mi smo postupili prema svim njihovim preporukama. Svjesni smo važnosti sigurnosti prijenosnih medija u našim sustavima i primjenjujemo niz mjera kako bismo umanjili rizike. Nalazi iz izvješća detaljno su obrađeni i poduzeti su svi potrebni koraci da se problem riješi", rekao je.

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