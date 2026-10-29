Britanski obavještajci ne znaju gdje su tisuće USB stickova s povjerljivim podacima

Riječ je o tijelu koje nadzire upotrebu ovlasti britanskih obavještajnih službi. U izvješću se, po pisanju Politica , navodi da agenciji nedostaje značajan broj USB stickova , tvrdih diskova i memorijskih kartica.

Britanska obavještajna služba GCHQ ne zna gdje se nalaze tisuće uređaja za pohranu na kojima bi se mogli nalaziti povjerljivi podaci , stoji u izvješću Ured povjerenika za istražne ovlasti (IPCO).

Spora istraga

Povjerenik za istražne ovlasti Brian Leveson izjavio je da mu iz GCHQ-a "i dalje ne mogu reći što se dogodilo s prijenosnim medijima koji možda sadrže osjetljive podatke". Ovo stanje traje već nekoliko godina, dodao je.



Moguće je da se na izgubljenim memorijama nalaze i podaci prikupljeni prema Zakonu o istražnim ovlastima iz 2016. godine, a riječ je o informacijama visoke razine tajnosti.

"I dalje smo vrlo zabrinuti zbog ovog problema i razočarani smo sporošću istrage u GCHQ-u", stoji u izvješću IPCO-a.



Strogo povjerljive informacije

IPCO je još prošle godine otkrio da GCHQ i partnerska agencija MI5 nisu uspjeli locirati značajan broj uređaja za pohranu. Neki od njih potencijalno su sadržavali i informacije s oznakom strogo povjerljivo. Glasnogovornik GCHQ-a potvrdio je da provode internu reviziju, ali i komentirao nalaze nadzornog tijela.



"Kao što je IPCO izvijestio, naš sustav za upravljanje prijenosnim medijima ranije nije bio dovoljno pouzdan za učinkovito praćenje registriranih uređaja. IPCO s pravom ukazuje na nedostatke u podacima koje je sustav generirao, a mi smo postupili prema svim njihovim preporukama. Svjesni smo važnosti sigurnosti prijenosnih medija u našim sustavima i primjenjujemo niz mjera kako bismo umanjili rizike. Nalazi iz izvješća detaljno su obrađeni i poduzeti su svi potrebni koraci da se problem riješi", rekao je.

