Britanci proslavili izlazak iz Europske unije u mješavini nostalgije, domoljublja i prkosa

Tisuće Britanaca su uz britanske zastave i nacionalne pjesme u petak navečer pred zgradom parlamenta u Londonu ispratile povijesni trenutak izlaska Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije.

Izlaskom iz Unije u 23 sata po lokalnom vremenu Ujedinjena Kraljevina je okončala 47 godina života prvo u Europskoj ekonomskoj zajednici a potom njenoj nasljednici Europskoj uniji.

Dok se britanski premijer Boris Johnson, sinonim za Brexit zbog njegove uloge u kampanji za izlazak iz EU-a 2016., odlučio ne isticati u javnosti održavši privatni prijem u svojem uredu u Downing streetu, više od 5000 ljudi malo dalje niz ulicu okupilo se kako bi glasno proslavilo događaj.

"Ovo je fantastičan dan. Stvarno fantastičan dan. Dugo čekan", rekao je 53-godišnji Tony Williams iz Londona.

"Slobodni smo, od 11 sati, učinili smo to, i to je vrlo, vrlo veliko zadovoljstvo. Učinili smo to", rekao je.