Britanci ponižavajućim proglasili pokušaje May da dobije jamstva od EU-a

Pokušaje britanske premijerke Therese May da od Europske unije dobije jamstva za svoj sporazum o Brexitu njezini su protivnici u petak proglasili sramotnim neuspjehom koji nije pomogao u ublažavanju otpora prema tom dogovoru u britanskom parlamentu

Europski čelnici odbacili su uvođenje novih, pravno obvezujućih jamstava u sporazum, no uvjerili su May da taj dokument neće trajno vezati Britaniju za europska pravila. Jedan izvor tvrdi kako May nije imala zadovoljavajuć odgovor kad su je europski čelnici upitali što doista želi.

Britanska premijerka u srijedu je preživjela pobunu u svojoj stranci, pobijedivši na glasovanju o povjerenju u parlamentu. Na summitu u Bruxellesu je tražila pomoć od EU nakon što je priznala da njezin sporazum postignut prošli mjesec ne bi dobio podršku u britanskom parlamentu.