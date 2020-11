Brazilski političar na respiratoru izabran za gradonačelnika

Maguito Vilela je u nedjelju izabran za gradonačelnika brazilskog grada Goianije no on to još ne zna jer je veći dio mjeseca proveo na respiratoru u induciranoj komi zbog zaraze covidom-19

Njegov je slučaj živ primjer razmjera pandemije koronavirusa u Brazilu koji ima najveći broj umrlih u svijetu od te bolesti nakon Sjedinjenih Država. Više od 6,3 milijuna Brazilaca je zaraženo a gotovo 173.000 umrlo od covida-19, po podacima ministarstva zdravstva. Vilela, bivši senator iz centrističkog Demokratskog pokreta, bio je 20 listopada pozitivan na testu za koronavirus. Tjedna dana kasnije primljen je u bolinicu Albert Einstein u Sao Paulu a intubiran je 30. listopada.