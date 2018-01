Božinović tri dana 'preko bare', sastaje se sa šefovima FBI-a, DEA-a...

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović boravit će od 17. do 19. siječnja 2018. u trodnevnom službenom posjetu Sjedinjenim Američkim Državama gdje će održati niz sastanaka s ciljem unapređenja i jačanja bilateralne suradnje

Tijekom posjeta Washingtonu ministar Božinović održati će sastanak u Ministarstvu pravosuđa (Ministry of Juistice) s glavnim državnim odvjetnikom Jeffom Sessionsom, a u U.S. Department of State s pomoćnikom državnog tajnika za Europu i Euroaziju A. Wess Mitchellom.

U američkom Senatu na Capitol Hillu sastat će se sa senatorom Ronom Johnsonom.

Ministar Davor Božinović posjetiti će i Federal Bureau of Investigation (FBI) gdje će održati sastanak s direktorom FBI-a Christopherom Wrayem te obići FBI-ov Centar za nadziranje terorizma (Terrorist Screening Center).

Tijekom službenog posjeta ministar Božinović posjetiti će i Drug Enforcement Administration (DEA) gdje će se susresti s vršiteljem dužnosti upravitelja Robertom W. Pattersonom.