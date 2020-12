Božinović o tome hoće li policija na Božić kucati ljudima na vrata; otkrio i koliko je ljudi pokušalo putovati bez propusnice

Ministar unutarnjih poslova i načelnik Stožera civilne zaštite Davor Božinović u Dnevniku Nove TV govorio je o tome hoće li se cijepiti protiv koronavirusa, ali i o propusnicama koje su na snazi od danas

'Što se mene tiče, ja sam se već o tome izjasnio - rekao sam da ću se cijepiti, ako treba i pred kamerama. No, kažem - o tome odlučuju drugi.'

Božinović je u Dnevniku Nove TV rekao je da još u Vladi nije bilo govora o tome tko će se od članova Vlade prvi cijepiti. 'Čujte, sigurno da kandidata ima, no HZJZ određuje prioritete, i medicinske, ali i druge. Kampanja je pod njima. Kad oni kažu, siguran sam da će biti spremnih članova Vlade', poručio je i dodao:

Francuska uvodi takozvanu zelenu putovnicu za one koji su cijepljeni. Na pitanje hoće li i Hrvatska ići tim putem, navodi da je svaka država po tom pitanju suverena. 'Rekli smo da će cijepljenje biti dobrovoljno, no ne bih se iznenadio ako na razini EU-a se uspostave neki kriteriji, prije svega, vezani za putovanje između država članica. A i ne bi to bio presedan, tako je u nizu afričkih zemalja u koje se ne može doći ako niste cijepljeni protiv malarije', rekao je Božinović.

Navodi da je danas do 19 sati izdano 112.000 propusnica. 'Bez propusnica pokušalo je putovati oko 400 ljudi. Bilo je i nekoliko ljudi koji su pod mjerom samoizolacije, a htjeli su bez propusnice napustiti županiju', istaknuo je Božinović.