Božinović o štrajku sudaca: Svi bi trebali dobiti veće plaće

'U ovih par godina siguran sam da smo kao društvo naučili živjeti s tom zarazom, koja je danas mnogo manje opasna nego što je to bilo na početku', izjavio je Božinović.

Nakon što se proglasi kraj epidemije prestaje i rad Stožera civilne zaštite u kontekstu ove zdravstvene krize, pa samim tim i njegove odluke. Nošenje zaštitnih maski npr. u ljekarnama nakon proglašenja kraja epidemije više ne bi trebala biti obveza, jer nestaje pravna osnova za to.

Odgovarajući na pitanje o oružju koje imaju civili u Hrvatskoj, kazao je da je u okviru akcije 'Manje oružja, manje tragedija', vraćeno 350.000 komada različitog naoružanja, više od 6 milijuna komada streljiva.

'Akcija je modernizirana, ali ona ne prestaje', rekao je Božinović te naglasio kako je posjedovanje ilegalnog oružja kazneno djelo.

'S druge strane, svi koji žele vratiti oružje, mogu to anonimno učiniti i neće snositi sankcije za to. Vrlo je važno da je ilegalnog oružja manje. Ne možemo govoriti o tome da će ono, nažalost, nestati s ilegalnog tržišta, ali kao društvo moramo učiniti sve kako bi se demotiviralo one koji na ilegalan način posjeduju oružje', dodao je.