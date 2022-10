Božinović o izborima u BiH: Bitno je da što više građana izađe na izbore

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u nedjelju je ocijenio važnim da se što više građana Bosne i Hercegovine odazove na izbore jer je to doprinos demokraciji.

Rekao je to u nedjelju u Mariji Bistrici gdje je bio na 30. hodočašću Hrvatske vojske, policije i branitelja odgovarajući na novinarsko pitanje što očekuje od izbora u BiH-a.

Dodao je kako je najbolji doprinos demokraciji i najbolja zaštita demokracije kad ljudi izađu na izbore, izraze svoju volju i dobiju one predstavnike da upravljaju institucijama i najužim dužnostima u Bosni i Hercegovini na temelju njihove jasno izražene volje. Osobno očekuje da će sve proći u redu.

"Očekujem da prođe sve u skladu, u jednoj fer utakmici, koliko je to u ovoj situaciji moguće, odnosno da prođe mirno i da vidimo što će biti nakon ovih izbora. Ono što je za Hrvatsku jako bitno, s obzirom na to da se radi o nama susjednoj zemlji, to je da Bosna i Hercegovina bude država koja je funkcionalno spremna da krene putem Europske unije", naglasio je ministar unutarnjih poslova ističući kako je za Hrvatsku bitna jedinstvena Bosna i Hercegovina, Bosna i Hercegovina koja se pridružuje europskoj obitelji.