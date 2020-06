Božinović: Ne vjerujem da je Slovencima obećano zatvaranje noćnih klubova, ali ta opcija uvijek je na stolu

Nacionalni stožer civilne zaštite objavio je da u posljednja 24 sata u Hrvatskoj broj novooboljelih od Covida-19 52 nova slučaja. Od početka zaraze do danas je 2777 zaraženo je novim virusom, a 107 je preminulo. 75 osoba je na liječenju, a dva pacijenta na respiratoru

Upitan koja je bila korist od pet dana samoizolacije koja je vrijedila za one koje ulaze iz BiH, a od ponoći više neće vrijediti, Capak je kazao da kada se donosila odluka o tome da se stavljaju u samizolaciju, bili su stavljeni epidemiološki argumenti na stol.

'Imali smo tada uvoz slučajeva. Nije to bilo da su strani državljani to donijeli, nego su naši išli tamo i vratili su se zaraženi. Sada je situacija nešto drugačija, nemamo tih importiranih slučajeva. Činjenica je da smo imali iz BiH 8 importiranih slučajeva i 7 kontakata. Iz Srbije smo imali daleko više, 22 zaraženih i 37 kontakata. Iz Slovenije smo imali 8 importiranih. Imali smo manji broj i iz Švedske i Austrije. Ako sve to skupa sagledate u tom okviru onda je vrlo problematično da građani Srbije mogu doći jer će tako reći EU, a građani BiH ne mogu. Ovaj stožer ima mogućnost da svaki dan revidira odluke', kazao je Capak.

Davor Božinović, ministar MUP-a, komentirajući najavu iz Slovenije da će Hrvatsku zadržati na zelenoj listi jer je obećala zatvoriti noćne klubove kazao je da ne vjeruje da je nekom obećano nešto takvo.

'Pratimo situaciju u noćnim klubovima i zatvaranje je uvijek opcija. Mi preporučamo svima da se pridržavaju epidemioloških mjera i svima bi trebalo biti u interesu da posao nastave raditi', kazao je Božinović.

Naveo je da su donijeli odluku da posebni timovi obilaze noćne klubove i provjeravaju pridržavaju li se u njima mjera.

'Inspekcije su pokazale da je proveden nadzor u 245 klubova, kršenje preporuka je u 65, preporuke se najviše odnose na održavanje fizičke distance i prevelikog broja posjetitelja', kazao je Božinović.

Upitan jesu li slovenski i hrvatski premijer razgovarali o zatvaranju klubova kazao je da su razgovarali, ali da ga on to nije pitao o čemu.

'Ja sam razgovarao s načelnicima na Pagu, prati se situacija i pretpostavljam da će oni predložiti nešto. Mi ćemo učiniti sve da se gospodarske aktivnosti nastav',kazao je Božinović dodavši da ne zna jesu li klobovi na Zrću uopće otvoreni,ali i da misli da ove godine tamo možemo zaboraviti na masovna okupljnja koja i inače predstavljaju veliki izazav za policiju.