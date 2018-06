Božinović: Ne postoji opasnost od otvaranja novog migrantskog koridora preko Jadrana

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u četvrtak je odbacio mogućnost fomiranja nove migrantske rute preko hrvatske obale te na početku turističke sezone odaslao poruku o sigurnosti Hrvatske kao turističke destinacije na čijim granicama ne bi trebalo biti većih prometnih gužvi

Odbacio je i opasnost od velikih prometnih gužvi na državnoj granici, podsjetivši da su Hrvatska, Slovenija i Mađarska dogovorile mogućnosti prelaska sa sustavne na ciljanu kontrolu granice u razdoblju od 15. ožujka do 31. listopada ove godine.

Novinare je zanimao i ministrov komentar o pripadnicima Islamske države u novom valu migranata izbjegličke rute koja je iz Grčke stigla do Bosne i Hercegovine. "Imamo intenzivnu komunikaciju s nadležnim službama u BiH i razmjenjujemo sve potrebne informacije", kratko je odgovorio.

Podsjetio je i da je u Zadru nedavno otvoren poseban Stožer za provedbu mjera sigurnosti tijekom turističke sezone 2018. koji će olakšati poslove policije vezano uz strane turiste. "Veliki događaji i festivali bit će posebno sigurnosno popraćeni. Spremni smo ako treba i u roku od 24 sata pregrupirati snage i poslati ih tamo gdje je potrebno", rekao je ministar.

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina rekao je kako će na obalu tijekom sezone biti poslano dodatnih 235 policajaca, a samo za festival Ultra bit će angažirano dodatnih 108 policajaca.

Božinović je u izjavi potvrdio današnje uhićenje u Splitu osumnjičenika za ubojstvo Britanca na Zrću, a Milina je istaknuo kako je na festival na Zrću bilo poslano 40 policajaca.

"Hrvatska policija je djelovala promtno i profesionalno tako da je već oko 6 sati navečer identificirala osumnjičenu osobu, a jutros je ona uhićena u Splitu. Pokazujemo da je hrvatska policija operativna i profesionalna", rekao je ministar, čestitavši svim kolegama na brzoj identifikaciji osumnjičenika.

No na pitanje je li u pozadini jučerašnjeg ubojstva Britanca na Zrću bilo "dilanje droge", glavni ravnatelj policije Milina nije dao izravan odgovor rekavši tek da "hrvatska policija utvrđuje sve okolnosti i navode koji su bili u medijima i provodi opsežno istraživanje".

Ministar Božinović i ravnatelj policije Milina izjavu medijima su dali nakon konferencije o sigurnosti gradova na kojoj su gradonačelnici upoznati s mogućnošću povlačenja sredstava iz EU fondova za projekte sigurnosti europskih gradova.

"Oko tri puta će se povećati europski proračun za sigurnost gradova u sljedećem financijskom razdoblju. Oko 12,5 milijardi eura se do sada izdvajalo za urbanu sigurnost, no u idućem razdoblju to će se povećati na 33 milijarde", rekao je Božinović i pozvao gradonačelnike da pripreme projekte kojima će aplicirati na povlačenje sredstava iz EU fondova namijenjenih sigurnosti gradova.