Božinović brani Ćelića: On je moj izbor od prvog dana, ako nema krimena, vraća se na funkciju

Za nešto više od mjesec dana HDZ čekaju unutarstranački izbori. O izborima u stranci te drugim aktualnim temama u Dnevniku Nove TV govorio je gost potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović

'Što se tiče afera, ono što je bitno kad je HDZ na vlasti nema nikakvog pritiska na institucije u smislu da se nešto zataškava, ako se nešto otkrije, onda se to procesuira', naglasio je Božinović.

Brani Josipa Ćelića. 'Što se tiče Ćelića on je od prvog dana bio moj izbor za jednu od najviših policijskih funkcija i on je cijelo vrijeme dok je bio zamjenik glavnog ravnatelja bio osoba kojoj si mogao povjeriti vrlo složene zadatke, pogotovo vezane za zaštitu granice. Mi smo praktički naslijedili granicu s BiH na kojoj nije bio jedan dvogled, a danas imamo vrlo dobro ustrojenu graničnu policiju na tom dijelu. Dogodilo se što se dogodilo. U ovom trenutku se vodi još jedan postupak vezan za okolnosti tog događaja s tom prebrzom vožnjom u Zadru i onda ćemo vidjeti.

Na pitanje planira li ga vratiti na funkciju, odgovara: Ako se to sve pokaže da nema nikakvog krimena na njemu, i ako on to bude htio, naravno da ću ga vratiti.