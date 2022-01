Božinović: Ako se situacija ne promijeni, produljit ćemo mjere do kraja veljače

Ministar unutarnjih poslova i voditelj Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović najavio je četvrtak da će, ako ne dođe do promjene situacije u vezi pandemije koronavirusa, epidemiološke mjere biti produljene do kraja veljače

''Stožer će do kraja siječnja revidirati odluke o ograničenju okupljanja, javnom prijevozu, radu trgovina, korištenju zaštitnih maski i prelaska preko graničnih prijelaza te će se primjena odluka, ako ne dođe do značajnije promjene epidemiološke situacije, produljiti do kraja veljače'', rekao je Božinović na sjednici Vlade.

Obzirom na mnoštvo upita, Božinović je naglasio da se za pacijente i njihovu pratnju prilikom prijema u bolnice ili domove zdravlja nije ništa promijenilo.

''Svi oni koji dosad nisu trebali predočiti covid potvrdu ne moraju ni nakon jučerašnje odluke'', rekao je.