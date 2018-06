Bošnjaković komentirao zvižduke tijekom njegova govora u Brezovici

Izaslanik predsjednika Vlade na obilježavanju Dana antifašističke borbe u šumi Brezovica kod Siska ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković izjavio je, komentirajući negodovanje dijela okupljenih tijekom njegova govora na skupu, kako to nije bilo ni mjesto ni vrijeme za strančarenje i produbljivanje razlika, koje sasvim sigurno postoje.

"Mislim da danas ovdje nije bilo ni mjesto ni vrijeme za strančarenje i za produbljivanje razlika, koje sasvim sigurno postoje. Ono što sam u svom govoru i rekao, moramo biti objektivni i vrednovati povijest kako je to i bilo. Ja sam u ime institucija u svom govoru afirmirao antifašizam koji je u temeljima hrvatske države. Međutim, ono što se dogodilo 1945. sigurno nije ono što su hrvatski građani i hrvatski narod očekivao. Dogodilo se da su se pod takvim državnim uređenjem događale stvari gdje su određene skupine ispaštale, gdje su se trpile nepravde i to i danas ljudi znaju i tako to trebamo vrednovati", rekao je Bošnjaković.