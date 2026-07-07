Bosanac o izmjenama uredbe: 'Osigurali smo Europu koja bolje štiti radnike, a ne samo profit'

Bosanac je kao izvjestitelj u sjeni, u ime grupacije Zeleni / ESS u Europskom parlamentu pregovarao o amandmanima kojima je Uredba 883, Pravila EU-a o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, nakon dugogodišnje bitke , unaprijeđena u korist radnika.

Izmjene Uredbe usvojene su s 511 glasova za, 61 suzdržanih i 87 protiv.

“Stupanjem na snagu, nova pravila Uredbe 883 sezonskim i radnicima koji dio svog radnog staža ostvaruju u drugoj državi članici, poput prekograničnih i drugih, donose puno manje neizvjesnosti i bolju zaštitu. Riječ je o pravu na liječenje, priznavanju staža, porodiljnih i obiteljskih naknada, isplati naknada za nezaposlenost, kao i brizi za starije i bolesne. Ovim izmjenama se prava koja proističu iz načela slobodnog kretanja radne snage unutar EU za jedan korak približavaju načelima slobodnog kretanja kapitala, koji je još uvijek u velikoj prednosti”, ističe Bosanac.

Najvažnije novosti uključuju pravo radnika koji traži posao u drugoj državi članici EU-a da dok traži posao, može nastaviti primati naknadu za nezaposlenost iz države u kojoj je zadnje radio.

Nadalje, prava na dugotrajnu skrb i liječenje za starije ili bolesne od sada su jasno zakonski zagarantirana. Konkretno, prava koja je radnik ostvario ranije, "putuju s njime" i ne može ih izgubiti preseljenjem u drugu državu EU-a.

Također, države EU sada moraju digitalno i brzo razmjenjivati podatke što ubrzava proces rješavanja mirovinskog statusa. U praksi će to izgledati tako da ako je radnica 10 godinaradila u Hrvatskoj i pet u Njemačkoj, staž se zbraja automatski, a prva mirovina stiže bez višemjesečnog čekanja zbog birokratskih zavrzlama i začkoljica.

Posebno je važno, navodi Bosanac, i uvođenje obvezne prijave za svakog radnika koji radi posla prelazi granicu, uz obvezne predbilježbe za građevinske radnike, čime će se konačno zatvoriti najveća zakonska rupa koja je omogućavala poslodavcima da radnike varaju na doprinosima i zakidaju ih na plaći, stoji u priopćenju.