Borna Duvnjak: Za prvo mjesto pojeo sam šest paprika i dio sedme. Adrenalin je rastao, uši utrnule...

Srce će jače zakucati, uši utrnuti, tijelo se zacrvenjeti, a adrenalin poskočiti. Ljubav je to, ali prema najljućim papričicama na svijetu. Kao u blagom šoku, sa svakim novim zalogajom, osjeća se ljutoman Borna Duvnjak, a tportalu je otkrio što je najljuće do sada probao, koliko ljutoga može pojesti i koliko vremena taj osjećaj traje te čime se gasi

'Bio je to poklon. Probao sam je manje od pola i bilo je stvarno pakleno. Ljutina me držala 10 do 15 minuta i nije popuštala. Cijeli sam se zacrvenio, počelo mi se štucati. Adrenalin ti poraste, što je jako zanimljivo. Tijelo je kao u stanju nekog blagog šoka. Srce počne brže kucati, uši trnuti, kao i ostali dijelovi tijela. Zanimljivo je to što se dogodi od samo komadića paprike', opisuje Borna Duvnjak.

Napominje kako ljudi mogu imati napad panike jer ne znaju što ih čeka.

'Znao sam da je ovo jako ljuto i bio sam spreman na to. Ljudi se iznenade koliko može nešto biti ljuto i koliko taj osjećaj može dugo trajati, a osjetila na jeziku jako reagirati. Ne bih nikako preporučio da se nekome takve papričice podvale ili da im se unaprijed ne kaže jer je bilo slučajeva da su ljudi zbog nedostatka znanja završavali čak i u bolnici u panici zbog suženja krvnih žila', kaže Duvnjak.

Više puta prije toga ovaj je ljutoman kušao Trinidad Scorpion Morugu, koja je do 2014. godine držala laskavu titulu najljuće papričice na svijetu, dok je s trona nije svrgnula Carolina Reaper.