Uz žestoku kritiku vladajućima zbog lažnih obećanja, Restart koalicija uoči srpanjskih izbora predstavila je svoj program, odnosno obećanja građanima.

Čelnici stranaka lijeve koalicije u izbornom programu najavljuju, između ostalog, manji PDV u ugostiteljstvu i turizmu, veće plaće i mirovine, teritorijalni preustroj, borbu protiv korupcije kao i donošenje lex kanabisa.

Detaljnije o njihovom programu u RTL-u Danas govorio je bivši SDP-ov ministar financija Boris Lalovac.

"Prve mjere o kojima smo govorili, moratorij i skraćeno radno vrijeme ne idu na teret proračuna. Jedan dio je europskog novca, a drugi dio likvidnost vezana za HBOR i ta su sredstva već osigurana. Prvo što je bitno je svakako da vidimo kakvo će biti stanje proračuna 31. kolovoza. Ako znamo da je ministar financija Zdravko Marić danas izjavio da su porezni prihodi pali 50 posto, to znači da smo sa šest milijard mjesečnih prihoda pali na tri milijarde. Još više zabrinjava što je on rekao da je PDV u minusu na jučerašnji dan. Ako znamo da je jučer bio minus, a znamo da do petka mora biti na dvije, tri milijarde kuna, vidimo koliko je do velik rizik", rekao je Lalovac na početku.