'Borba nije gotova sve dok država ne zaštiti sve naše trans sestre i braću'

"Mi smo tu da se borimo za sebe i za one čiji se glas ne čuje", dodali su i dobili pljesak okupljenih.

U veseloj i šarenoj povorci mogli su se vidjeti razni rekviziti, zastave, ali i transparenti poput: "Mizoginija ubija", "I see gay people", "More love less hate".

Na Ribnjaku vlada opuštena atmosfera uz glazbene ritmove, a sudionici zagrebačkog "prajda" sjede na travi, plešu ili se druže, a u parku će ostati do 21,30 sati uz zabavni i aktivistički program.

Službeni after-party "HeatRave" održat će se u Boogaloo-u u 22 sata, gdje će u sklopu programa nastupati zagrebački drag kolektiv House of Flamingo i Jovanka B. Titutka, koja je nedavno bila dijelom nastupa benda Let3 na Euroviziji.

22. Povorku ponosa zajednički su organizirali kolekTIRV, Zagreb Pride, Dugine obitelji, K-zona, House of Flamingo, Trans Mreža Balkan, Ponosni Zagreb, Zbeletron, uz podršku Grada Zagreba.

Povorku podržali i političari

I ovogodišnjoj Pride povorci su se pridružili, među ostalima, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević sa zamjenicima Danijelom Dolenec i Lukom Korlaet, predsjednik SDP-a Peđa Grbin sa članicama/ovima SDP-a, pripadnicama/ima Foruma žena i Foruma mladih, te saborske zastupnice Rada Borić i Katarina Peović te saborski zastupnik Socijaldemokrata Davor Bernardić.