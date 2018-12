Bolnica Sv. Katarina i HNS započinju pilot projekt genetičke dijagnostike sportaša

Tijekom ovog jedinstvenog pilot projekta analizirat će se mutacije na 77 gena kako bi se uklonila ili smanjila vjerojatnost srčanih smrti kod sportaša izloženih velikim opterećenjima

Specijalna bolnica Sv. Katarina, službena bolnica hrvatske nogometne reprezentacije, i Hrvatski nogometni savez prvi u Europi započinju sustavni projekt genetičkog probira (screening) rizičnih skupina nogometaša i nogometašica s ciljem utvrđivanja učestalosti u literaturi opisanih najčešćih genskih mutacija koje mogu dovesti do iznenadne srčane smrti sportaša.

Posebno je značajno da do ovako dramatičnog stanja mogu dovesti bolesti koje imaju genetsku podlogu. Zbog toga, medicinska struka osim uvođenja detaljnih kliničkih pregleda sportaša, odnedavno preporučuje i uvođenje ciljanih genetičkih testova, prvenstveno zbog toga što mogu pravovremeno kod pojedinca ukazati na postojeću genetsku predispoziciju.

'Iznenadna srčana smrt je vodeći uzrok smrti u sportaša i svaki novi dijagnostički iskorak je značajan u prevenciji ovakvih nenadanih i tragičnih događaja koji ostavljaju dubok trag u svakom društvu', upozorava Prof.dr.sc. Dragan Primorac, predsjednik Upravnog vijeća Specijalne bolnice Sv. Katarina. '

Genetički probir rizičnih skupina

Veliki broj kardiovaskularnih bolesti koje mogu dovesti do iznenadne srčane smrti, npr. poput hipertrofijske kardiomiopatije ili raznih poremećaja električnih aktivnosti srca ima genetsku podlogu. To prirodno sugerira potrebu za pravovremenim genetičkim probirom, posebice unutar rizičnih skupina sportaša, što će naravno uz standardnu kliničku obradu sukladno smjernicama Europskog kardiološkog društva dovesti do optimizacije liječenja i određivanja preporuka vezano uz njihove daljnje sportske aktivnosti.'

S genetičkim sustavom Cardio Screen tijekom navedenog pilot projekta istodobno će se analizirati 77 gena i pripadajućih mutacija povezanih sa stanjima koja mogu dovesti do iznenadne srčane smrti sportaša. U navedena stanja između ostalog ubrajaju se i razni poremećaji električne aktivnosti srca među kojima značajno mjesto zauzimaju nasljedni poremećaji ionskih kanala srca (npr. sindrom produljenog QT intervala) ili s druge strane strukturne promjene srca poput kardiomiopatije (najčešće hipertrofijska kardiomiopatija), ali i niz drugih stanja. Iznenadna srčana smrt se često događa prije pojave bilo kakvih prethodnih simptoma i svaki dijagnostički podatak koji može smanjiti učestalost ovakvih stanja je dragocjen.