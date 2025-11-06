BiH proglasila dan žalosti zbog požara u Tuzli: Pet osoba je u bolnici na respiratoru

Petnaest osoba ozlijeđenih požaru koji je u utorak navečer izbio u domu umirovljenika u Tuzli i dalje je na bolničkom liječenju i u stabilnom su stanju, no njih pet i dalje je na respiratoru, podaci su koje su u četvrtak objavili lokalni dužnosnici i Klinički centar u Tuzli.

"Svi pacijenti su stabilnih vitalnih parametara", objavili su iz tuzlanskog Kliničkog centra. Istodobno su iz ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanske županije potvrdili kako se smrt 11 štićenika doma i dalje izravno povezuje s požarom dok je još jedna osoba iz doma, čija je smrt također potvrđena, preminula neposredno prije te tragedije. "Jedna osoba, odnosno štićenik doma umirovljenika u Tuzli je preminula neposredno prije požara,", pojasnili su iz županijskog MUP-a.

Nema potrebe seliti štićenike doma? Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić je ranije tijekom dana kazao kako je nakon požara liječnička pomoć morala biti pružena za 32 štićenika doma. Nakon što je požar ugašen većina drugih štićenika vraćena je u dijelove doma koji nisu oštećeni. "Sinoć sam dobio informacije da je 119 njih smješteno tamo, da se u sobama nalazi po jedna ili dvije osobe i da su uvjeti boravka u prostorijama koje oni koriste zadovoljavajući", kazao je Lugavić za televiziju N1. Rekao je da je tim liječnika i socijalnih radnika procijenio je da trenutačno nema potrebe za premještanje štićenika u druge objekte a gradske vlasti čekaju okončanje istrage kako bi se utvrditi uzroci požara i utvrdila odgovornost svih osoba koje su trebale skrbiti o stanju u domu.